Довбика поберегут в матче с Албанией ради Ромы

Нападающего сборной Украины Артема Довбика могут поберечь в матче Лиги наций с Албанией ради его клуба – итальянской "Ромы".

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в Риме внимательно следят за физическим состоянием 27-летнего нападающего, у которого были некоторые проблемы с коленом.

Также источник сообщает, что в случае малейшего дискомфорта у игрока это может привести к его замене во встрече с Албанией, чтобы сохранить игрока на матч Серии А с Наполи, который состоится в воскресенье 24 ноября.

Напомним, что у Артема в последнее время были некоторые проблемы с коленом, но к матчам сборной он успел восстановиться.

Также стоит отметить, что из-за травмы в матче с Албанией не сыграет форвард "Динамо" Владислав Ванат.