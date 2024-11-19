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Довбика поберегут в матче с Албанией ради Ромы

Национальная сборная Украины
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На выходных у Ромы важнейший матч чемпионата Италии с Наполи

Довбика поберегут в матче с Албанией ради Ромы

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Новина українською

Нападающего сборной Украины Артема Довбика могут поберечь в матче Лиги наций с Албанией ради его клуба – итальянской "Ромы".

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в Риме внимательно следят за физическим состоянием 27-летнего нападающего, у которого были некоторые проблемы с коленом.

Также источник сообщает, что в случае малейшего дискомфорта у игрока это может привести к его замене во встрече с Албанией, чтобы сохранить игрока на матч Серии А с Наполи, который состоится в воскресенье 24 ноября.

Напомним, что у Артема в последнее время были некоторые проблемы с коленом, но к матчам сборной он успел восстановиться.

Также стоит отметить, что из-за травмы в матче с Албанией не сыграет форвард "Динамо" Владислав Ванат.

Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
19.11.2024 в 18:47
Другий раз спробую прокоментувати. Надайте точне посилання на статтю в Газетта делла Спорт, бо такої новини на їх сайті немає! Або прибирайте цю статтю як брехню!
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
19.11.2024 в 18:47
Другий раз спробую прокоментувати. Надайте точне посилання на статтю в Газетта делла Спорт, бо такої новини на їх сайті немає! Або прибирайте цю статтю як брехню!
Ответить
0
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