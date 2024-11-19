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Довбика поберегут в матче с Албанией ради Ромы
На выходных у Ромы важнейший матч чемпионата Италии с Наполи
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Нападающего
Как пишет La Gazzetta dello Sport, в Риме внимательно следят за физическим состоянием 27-летнего нападающего, у которого были некоторые проблемы с коленом.
Также источник сообщает, что в случае малейшего дискомфорта у игрока это может привести к его замене во встрече с Албанией, чтобы сохранить игрока на матч Серии А с Наполи, который состоится в воскресенье 24 ноября.
Напомним, что у Артема в последнее время были некоторые проблемы с коленом, но к матчам сборной он успел восстановиться.
Также стоит отметить, что из-за травмы в матче с Албанией не сыграет форвард "Динамо" Владислав Ванат.
Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет
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