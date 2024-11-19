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Красников: После поражения от Румынии на Евро началось тотальное уничтожение сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Евгений Красников считает, что команду нужно поддержать

Красников: После поражения от Румынии на Евро началось тотальное уничтожение сборной Украины

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников поделился мыслями перед матчем Албания – Украина в шестом туре Лиги наций.

"Мое мнение – перед Евро-2024 журналисты и эксперты выдавали большие авансы нашей национальной сборной, говоря о том, что это самое талантливое поколение. А после поражения от Румынии началось тотальное уничтожение и тренера, и футболистов.

Как по мне, у нас молодая, перспективная команда. Ребров вызывает всех сильнейших, но, к сожалению, он ограничен в выборе игроков. Вот, например, игра с Румынией. Буквально за несколько дней до матча получает травму левый защитник Виталий Миколенко. И я понимал, что для Реброва это сродни катастрофе. Зинченко – это высококлассный футболист, я слежу за ним еще с детства, но считаю, что это игрок группы атаки. Он может забить сам, может отдать голевую передачу, но при всем уважении к игрокам нашей сборной, функции левого защитника в "Манчестер Сити" и "Арсенале" отличаются от функций левого защитника в сборной Украины. Все три гола от Румынии мы, кстати, пропустили с левого фланга.

Понимаете, иногда один игрок может иметь решающее значение для команды. Я могу вам привести один пример. Лучший футболист мира Лионель Месси много раз ездил на чемпионаты мира и Кубок Америки, и составы сборной Аргентины были сильнее, чем нынешние, да и сам Месси был младше. И ему не удавалось выиграть ни одного, ни другого. Но с появлением вратаря Мартинеса который в этих турнирах вытащил 4 или 5 серий послематчевых пенальти, Месси стал чемпионом мира и выиграл два Кубка Америки. Поэтому те, кто критикуют Реброва и сборную, должны, как мне кажется, смотреть гораздо глубже. Та же Румыния.Там много ребят которые играют в Англии, Италии, Испании и так далее. Или сборная Албании. Посмотрите состав, там 8 или 9 человек выступают в ведущих европейских чемпионатах.

Что касается сегодняшней игры, уверен, что нам будет очень сложно, потому что, скорее всего, мы будем играть первым номером, а организованная команда Албании будет обороняться и ловить нас на контратаках. Большой минус – это отсутствие одного из лидеров сборной Виктора Цыганкова.

Но при всем этом у нас есть группа очень талантливых футболистов. В первую очередь, это Миша Мудрик, которого я считаю одним из лучших атакующих полузащитников в Европе и который может из ничего создать момент. Есть Артем Довбик – лучший бомбардир чемпионата Испании прошлого сезона, Шапаренко, Судаков, Бражко. Квалифицированная линия обороны во главе с опытным Матвиенко. Прекрасная группа вратарей – Трубин, Бущан. К сожалению, не приехал Лунин, но вместо него был вызван Ризнык, которого я считаю лучшим игроком чемпионата Украины на данный момент.

Мое мнение, что Украина сильнее Албании. И если каждый из игроков нашей сборной сыграет на своем уровне, то однозначно победа будет за нами. Верим в команду!", – сказал Красников.

Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Украина Албания Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.11.2024 в 20:27
На жаль... на жаль гарні гравці є, а от створити з них команду, де футболісти готові не на словах, а на справі все віддати заради своїх товаришив та результати... Щось не складається!
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Комментарии 7
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Spokoyno (Київ)
19.11.2024 в 20:27
На жаль... на жаль гарні гравці є, а от створити з них команду, де футболісти готові не на словах, а на справі все віддати заради своїх товаришив та результати... Щось не складається!
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
19.11.2024 в 19:59
Это правда, но все же мы шли по нисходящей до этого.
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1
1
Лекарь (село Дарниця)
19.11.2024 в 20:04
"До этого" за керівництва Реброва ми на те Євро пролізли в стиках. Про яке "низходяще" ми зараз говоримо?
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Matachorros (Chicago)
19.11.2024 в 20:07
Ну так о том и речь, тупо на фарте пролезли, игры не было и до Румынии.
 
1
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fanatSD (донецк)
19.11.2024 в 19:51
поганому танцору что-то мешает
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0
2
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Spokoyno (Київ)
19.11.2024 в 20:05
ТО Є ТАК Може розповісте, що завадило Шахтарю грати на Донбас-Арені? Невже братки су... підсуєтилися
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0
1
fanatSD (донецк)
19.11.2024 в 20:10
переживай за своё .....динамр
 
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