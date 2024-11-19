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Есть неожиданности. Известен стартовый состав сборной Украины на Албанию
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 19 ноября,
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд:
Албания: Стракоша, Балью, Исмайли, Айети, Митай, Аслани, Рамадани, Лячи, Асани, Мучи, Даку
Запасные: Кастрати, Шерри, Хюсай, Мерсинай, Туци, Н. Байрами, Узуни, Михай, Сефери, Муйя, Ходжа, Абраши
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Мудрик, Судаков, Зинченко, Гуцуляк, Яремчук
Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Бражко, Шапаренко, Довбик, Крыськив, Назаренко, Ярмолюк, Зубков
Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет
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