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Национальная сборная Украины

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Есть неожиданности. Известен стартовый состав сборной Украины на Албанию

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Есть неожиданности. Известен стартовый состав сборной Украины на Албанию

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 ноября, сборная Украины проведет свой последний матч в группе Лиги наций. Команда Реброва сыграет на выезде с Албанией.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд:

Албания: Стракоша, Балью, Исмайли, Айети, Митай, Аслани, Рамадани, Лячи, Асани, Мучи, Даку

Запасные: Кастрати, Шерри, Хюсай, Мерсинай, Туци, Н. Байрами, Узуни, Михай, Сефери, Муйя, Ходжа, Абраши

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Мудрик, Судаков, Зинченко, Гуцуляк, Яремчук

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Бражко, Шапаренко, Довбик, Крыськив, Назаренко, Ярмолюк, Зубков

Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Термит (Київ)
19.11.2024 в 21:33
Склад гівняний, Гуцуляк - плуг, у Зубкова з Коноплею в клубі хоч зв'язка напрацьована, а цей не буде знати що з м'ячем робити. У Калюжного нема креативу, а нам треба йти вперед і забивати, Зінченко і Яремчук - не в формі і не в тонусі, хоча попереду більше і нікого поставити (на хріна брали Ваната, якщо він з травмою? взяли хоча б того ж Сікана чи Філіпова), Матвієнко постійно привозить (чому не Сваток? Не Таловеров?) Буду радий помилитися.
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Комментарии 7
Термит (Київ)
19.11.2024 в 21:33
Склад гівняний, Гуцуляк - плуг, у Зубкова з Коноплею в клубі хоч зв'язка напрацьована, а цей не буде знати що з м'ячем робити. У Калюжного нема креативу, а нам треба йти вперед і забивати, Зінченко і Яремчук - не в формі і не в тонусі, хоча попереду більше і нікого поставити (на хріна брали Ваната, якщо він з травмою? взяли хоча б того ж Сікана чи Філіпова), Матвієнко постійно привозить (чому не Сваток? Не Таловеров?) Буду радий помилитися.
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
19.11.2024 в 21:10
Матвиенко лишний. Это убожество вообще надо гнать с сборной. Остальные ном. Матвиенко опять привезёт гол, либо задолбает своими пасами назад, зато 100 процентов будет точных передач
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0
2
rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 21:24
Предложи! Кого поставить?
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1
0
download1 (huyersk)
19.11.2024 в 21:05
Нарешті адекватний стартовий склад. Серьожа, ти лі єто ?
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2
2
Romerik (YNWA)
19.11.2024 в 20:51
Несподіванок немає. Всі заміни по ділу і заміни після перерви цих людей на інших теж. Все прогнозовано
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2
1
жека-киев (биг виладж)
19.11.2024 в 20:47
В принципі логічно.Захист грав норм, а півзахист з Довбиком ніяк.Не ясно в яком стані Зіна, якшо норм, то добре.Вижатих Бражка, Шапаренко, небуло сенсу ставити в старт. Але з 60ї хвилини, разом з Назаренко і Зубковим, можуть додати тиску, головне не чекати до 80ї, коли пізно. Довбика можна хвилин на 10 випустити.Аби ніхто з захисників не травмувався і картку не отримав аля Дубінчак.
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3
1
Не люблю футбол (Хорол)
19.11.2024 в 20:38
Ну хоть дерев'яного Довбика немає
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2
1

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