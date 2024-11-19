Есть неожиданности. Известен стартовый состав сборной Украины на Албанию

Склад гівняний, Гуцуляк - плуг, у Зубкова з Коноплею в клубі хоч зв'язка напрацьована, а цей не буде знати що з м'ячем робити. У Калюжного нема креативу, а нам треба йти вперед і забивати, Зінченко і Яремчук - не в формі і не в тонусі, хоча попереду більше і нікого поставити (на хріна брали Ваната, якщо він з травмою? взяли хоча б того ж Сікана чи Філіпова), Матвієнко постійно привозить (чому не Сваток? Не Таловеров?) Буду радий помилитися.