  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сабо: В нынешней сборной Украины некому забивать
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: В нынешней сборной Украины некому забивать

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч с Албанией уже совсем скоро

Сабо: В нынешней сборной Украины некому забивать

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Албанией, который начнется сегодня в 21:45.

– Наша сборная порадовала меня игрой в Батуми. Было приятно, что команда Сергея Реброва достойно выглядела в поединке с грузинами. Прежде всего, в нем она отличалась усердием и самоотдачей, что имеет большое значение для достижения положительного результата. Честно говоря, не думал, что нашим футболистам удастся достичь этого результата, ведь нынешняя сборная Грузии является достаточно непростым соперником. Но ребята молодцы, сумели проявить свои лучшие качества. Они действовали организованно и старательно, и ничья является вполне закономерным итогом.

– Как думаете, в сегодняшнем матче с Албанией Сергей Ребров использует тех же исполнителей, которые играли в стартовом составе против грузинской команды?

– Мне трудно сказать однозначно, ведь главному тренеру нашей сборной виднее. Скорее всего, Ребров не станет кардинальным образом что-то менять, разве что на одной-двух позициях. Все потому, что в игре с Грузией командная игра стала продуктивнее, и это нельзя не отметить. Но как бы там ни было, а у нас вижу проблему в нападении. Нет у нашей сборной кому забивать. Вот мы слышим о Ванате, который привлекается в главную команду. А что Ванат? Пока что его уровень оставляет желать лучшего.

– А как же Артем Довбик и Роман Яремчук?

Настоящий форвард должен отличаться стабильностью и регулярно забивать. Но этого у нашей сборной мы не видим. Взять хотя бы того же Довбика. Когда он играл в «Жироне», его достаточно эффективно снабжали передачами оба края – левый и правый полузащитники, которые отличались высокой скоростью и умением обострять игру.

Львиную долю мячей Артем забил после их прострелов, навесов и пасов. А вот в сборной такой производительности от игроков, которые бы стабильно поставляли острыми передачами, Довбик не имеет.

– Что думаете об Албании, как о сопернике сине-желтых в сегодняшнем матче?

– Прежний состав сборной Украины был способен обыграть и грузин, и албанцев без чрезмерных усилий. А вот нынешнему положительные результаты почему-то даются с большими потугами. Относительно сегодняшнего соперника могу сказать, что Албания – это достаточно неуступчивая команда, которая способна доставить хлопот Украине. Один из ее главных козырей – скорость. Албанские футболисты научились играть в футбол и демонстрировать хорошее качество игры, поэтому имеют большое представительство в различных национальных чемпионатах Европы.

– В сегодняшнем матче сборную Украины устроит только победа. По вашему мнению, это ей по силам?

– Конечно. Победа нашим ребятам очень нужна, и все мы будем болеть за них у экранов. По моему мнению, одержать ее сборная Украины сможет в том случае, если будет играть в Албании так, как против грузинской сборной.

По теме
yellow-arrow
Идеальное начало. Украина дважды забила Албании за первые 10 минут матча
yellow-arrow
Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Албания – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги наций
Украина Албания Йожеф Сабо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
19.11.2024 в 21:16
Так. Якщо за збірну грають Рональду, Мессі або Шевченко, то тоді проблема «кому забивати» відсутня. А якщо ні? То тоді це зайвий аргумент будувати системну командну гру, де завершувати може будь-який футболіст. Як у збірній Іспанії чи Німеччини. Чому цього не робить Ребров? Нехай відповість Сабо.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Acsakal (Kharkiv)
19.11.2024 в 21:16
Так. Якщо за збірну грають Рональду, Мессі або Шевченко, то тоді проблема «кому забивати» відсутня. А якщо ні? То тоді це зайвий аргумент будувати системну командну гру, де завершувати може будь-який футболіст. Як у збірній Іспанії чи Німеччини. Чому цього не робить Ребров? Нехай відповість Сабо.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.11.2024 в 21:03
Гра з Грузією сподобалася??? Напевно, ми різні матчі дивилися...Яремчук заб'є сьогодні
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости