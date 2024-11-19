Сабо: В нынешней сборной Украины некому забивать

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Албанией, который начнется сегодня в 21:45.

– Наша сборная порадовала меня игрой в Батуми. Было приятно, что команда Сергея Реброва достойно выглядела в поединке с грузинами. Прежде всего, в нем она отличалась усердием и самоотдачей, что имеет большое значение для достижения положительного результата. Честно говоря, не думал, что нашим футболистам удастся достичь этого результата, ведь нынешняя сборная Грузии является достаточно непростым соперником. Но ребята молодцы, сумели проявить свои лучшие качества. Они действовали организованно и старательно, и ничья является вполне закономерным итогом.

– Как думаете, в сегодняшнем матче с Албанией Сергей Ребров использует тех же исполнителей, которые играли в стартовом составе против грузинской команды?

– Мне трудно сказать однозначно, ведь главному тренеру нашей сборной виднее. Скорее всего, Ребров не станет кардинальным образом что-то менять, разве что на одной-двух позициях. Все потому, что в игре с Грузией командная игра стала продуктивнее, и это нельзя не отметить. Но как бы там ни было, а у нас вижу проблему в нападении. Нет у нашей сборной кому забивать. Вот мы слышим о Ванате, который привлекается в главную команду. А что Ванат? Пока что его уровень оставляет желать лучшего.

– А как же Артем Довбик и Роман Яремчук?

Настоящий форвард должен отличаться стабильностью и регулярно забивать. Но этого у нашей сборной мы не видим. Взять хотя бы того же Довбика. Когда он играл в «Жироне», его достаточно эффективно снабжали передачами оба края – левый и правый полузащитники, которые отличались высокой скоростью и умением обострять игру.

Львиную долю мячей Артем забил после их прострелов, навесов и пасов. А вот в сборной такой производительности от игроков, которые бы стабильно поставляли острыми передачами, Довбик не имеет.

– Что думаете об Албании, как о сопернике сине-желтых в сегодняшнем матче?

– Прежний состав сборной Украины был способен обыграть и грузин, и албанцев без чрезмерных усилий. А вот нынешнему положительные результаты почему-то даются с большими потугами. Относительно сегодняшнего соперника могу сказать, что Албания – это достаточно неуступчивая команда, которая способна доставить хлопот Украине. Один из ее главных козырей – скорость. Албанские футболисты научились играть в футбол и демонстрировать хорошее качество игры, поэтому имеют большое представительство в различных национальных чемпионатах Европы.

– В сегодняшнем матче сборную Украины устроит только победа. По вашему мнению, это ей по силам?

– Конечно. Победа нашим ребятам очень нужна, и все мы будем болеть за них у экранов. По моему мнению, одержать ее сборная Украины сможет в том случае, если будет играть в Албании так, как против грузинской сборной.