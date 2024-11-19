  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ отметила 1000 дней стойкости в войне. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ отметила 1000 дней стойкости в войне. ФОТО

Национальная сборная Украины

Футболка перед матчем с Албанией

УАФ отметила 1000 дней стойкости в войне. ФОТО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В УАФ отметили тысячный день украинской стойкости в войне.

Перед матчем Лиги наций с Албанией УАФ опубликовала фото с раздевалками с футболками игроков сборной Украины.

Среди прочих была и футболка с номером "1000" – как символ тысячного дня стойкости Украины в войне с РФ.

"1000 дней борьбы и отваги", - гласит подпись к фото.

Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Красников: После поражения от Румынии на Евро началось тотальное уничтожение сборной Украины
yellow-arrow
Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Довбика поберегут в матче с Албанией ради Ромы
УАФ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
19.11.2024 в 20:08
А они в ответ, стийко просрут сегодня
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
19.11.2024 в 20:08
А они в ответ, стийко просрут сегодня
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости