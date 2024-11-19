УАФ отметила 1000 дней стойкости в войне. ФОТО

В УАФ отметили тысячный день украинской стойкости в войне.

Перед матчем Лиги наций с Албанией УАФ опубликовала фото с раздевалками с футболками игроков сборной Украины.

Среди прочих была и футболка с номером "1000" – как символ тысячного дня стойкости Украины в войне с РФ.

"1000 дней борьбы и отваги", - гласит подпись к фото.

Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.