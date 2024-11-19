Национальная сборная Украины
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УАФ отметила 1000 дней стойкости в войне. ФОТО
Футболка перед матчем с Албанией
uaf.ua
В УАФ отметили тысячный день украинской стойкости в войне.
Перед матчем Лиги наций с Албанией УАФ опубликовала фото с раздевалками с футболками игроков сборной Украины.
Среди прочих была и футболка с номером "1000" – как символ тысячного дня стойкости Украины в войне с РФ.
"1000 дней борьбы и отваги", - гласит подпись к фото.
Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Matachorros (Chicago)
19.11.2024 в 20:08
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