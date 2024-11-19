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В стартовом составе сборной Украины на Албанию нет ни одного динамовца
Последний раз такое было 20 ноября 2023 года
Дан Балашов - УАФ
Сегодня, 19 ноября, сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет выездной матч Лиги наций с Албанией.
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В игре против Албании в старте выйдут игроки "Бенфики", "Эвертона", "Борнмута", "Александрии", "Арсенала", "Челси", "Полесья", "Олимпиакоса" и 3 представителя "Шахтера".
Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет
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