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Национальная сборная Украины

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В стартовом составе сборной Украины на Албанию нет ни одного динамовца

Национальная сборная Украины
Обновлено

Последний раз такое было 20 ноября 2023 года

В стартовом составе сборной Украины на Албанию нет ни одного динамовца

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Сегодня, 19 ноября, сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет выездной матч Лиги наций с Албанией.

В стартовом составе украинской национальной команды не выйдет ни один представитель "Динамо". Последний раз такое было 20 ноября 2023-го в матче квалификации Евро-2024 против Италии (0:0).

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В игре против Албании в старте выйдут игроки "Бенфики", "Эвертона", "Борнмута", "Александрии", "Арсенала", "Челси", "Полесья", "Олимпиакоса" и 3 представителя "Шахтера".

Напомним, что матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 21:41
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 21:41
З укранської прем"єр-ліги найбільше сподобався Іван Калюжний з Олександрії. Справжній воїн, борець!
Ответить
0
0

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