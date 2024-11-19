В стартовом составе сборной Украины на Албанию нет ни одного динамовца

Сегодня, 19 ноября, сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет выездной матч Лиги наций с Албанией.

В стартовом составе украинской национальной команды не выйдет ни один представитель "Динамо". Последний раз такое было 20 ноября 2023-го в матче квалификации Евро-2024 против Италии (0:0).

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В игре против Албании в старте выйдут игроки "Бенфики", "Эвертона", "Борнмута", "Александрии", "Арсенала", "Челси", "Полесья", "Олимпиакоса" и 3 представителя "Шахтера".