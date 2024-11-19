Идеальное начало. Украина дважды забила Албании за первые 10 минут матча. ВИДЕО

Сборная Украины проводит свой матч 6-го тура Лиги наций против Албании.

Наша команда активно начала и забила уже на 5-й минуте. Зинченко подобрал мяч после отскока и метров с 12-ти словил на противоходе кипера албанцев – 1:0.

После гола Зинченко подбежал к лавке и продемонстрировал футболку сборной с номером 1000, которая говорит о тысячном дне с начала полномасштабной войны в Украине.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что это 10-й гол Александра за сборную Украины.

Впрочем, это был не конец, потому что через 5 минут Яремчук удвоил счет – после навеса RКонопля перевисел защитника, скинул на Романа, который не из самой удобной позиции головой добавил в сетку. 2:0.