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Национальная сборная Украины

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Идеальное начало. Украина дважды забила Албании за первые 10 минут матча. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Зинченко и Яремчук

Идеальное начало. Украина дважды забила Албании за первые 10 минут матча. ВИДЕО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой матч 6-го тура Лиги наций против Албании.

Наша команда активно начала и забила уже на 5-й минуте. Зинченко подобрал мяч после отскока и метров с 12-ти словил на противоходе кипера албанцев – 1:0.

После гола Зинченко подбежал к лавке и продемонстрировал футболку сборной с номером 1000, которая говорит о тысячном дне с начала полномасштабной войны в Украине.

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Также отметим, что это 10-й гол Александра за сборную Украины.

Впрочем, это был не конец, потому что через 5 минут Яремчук удвоил счет – после навеса RКонопля перевисел защитника, скинул на Романа, который не из самой удобной позиции головой добавил в сетку. 2:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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