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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Лига наций. Албания - Украина 1:2. Наиболее монолитный матч Реброва

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сделали то, что и должны

Лига наций. Албания - Украина 1:2. Наиболее монолитный матч Реброва

Дан Балашов - УАФ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Со стартовым составом Ребров, откровенно, удивил. Тут тебе и возвращение Калюжного, и появления Зинченко и Яремчука. К тому же, на скамейку запасных присел Шапаренко. Таким образом, на арене в Тиране с первых минут в составе украинской сборной не было ни одного представителя киевского "Динамо".

И нужно отдать должное, данная формация буквально мгновенно дала свои плоды. Очень быстро и максимально неожиданно, что же тут греха таить. Уже на 5-й минуте противостояния взятие ворот сумела организовать вышеупомянутая пара Яремчук - Зинченко. Удар Романа был заблокирован, а вот Александр сумел мастерски "положить" корпус и не оставил шансов Стракоше.

Из наших никто бурно не праздновал этот гол. Наоборот - Зинченко подбежал к трибунам и показал футболку с символическим номером "1000". Страшное количество дней еще более страшной полномасштабной войны... Защитник "Арсенала" однозначно был заряженным на этот поединок и при этом также не чурался "черновой" работы.

"Сине-желтые" не думали останавливаться и через несколько минут уже имели двойное преимущество в счете. Не успели подопечные бразильского наставника отойти от "холодного душа", как уже вынимали мяч после удачного замыкания вышеупомянутого Яремчука. Судаков загрузил в штрафную зону, а Конопля сбросил под удар нападающему "Олимпиакоса" - 2:0. И снова украинцы не праздновали забитый мяч.

В целом же, приятно поражала концентрация и хладнокровие наших футболистов. Ну наконец-то, хоть что-то! В такие моменты всегда возникает аналогичный вопрос: а почему нельзя было так сразу?! Этот аспект же не зависит от тренерских наработок... Мало того, что игра у албанцев не пошла от слова совсем. Так мы еще и не просто выступали в роли фотографов (вау!), а даже методично пользовались этим. Гости заметно активнее выглядели своих соперников и давили их динамикой. Отдача, заряженность на борьбу и желание - под конец группового этапа мы этого дождались, хотя бы в каком-то виде.

У хозяев как таковых моментов и не было, зато мы продолжали создавать подходы к вражеским воротам. Украинцы довольно уверенно контролировали ход матча и перекрывали "красных". Еще раз, совершенно неожиданная и одновременно приятная трансформация нашей команды.

В начале второй половины команда Сильвиньо заметно прибавила. Но выжать что-то конкретное из этого всплеска хозяевам не удалось. Украинцы спокойно вернули игру в прежнее более-менее комфортное для себя русло. Опять же, приятное впечатление производила монолитность "сине-желтых". Как-никак футболисты Реброва действовали как единый слаженный механизм. Эффект Калюжного? Не иначе.

С течением времени у "орлов" сработали замены, благодаря чему они начали добавлять в скоростях и наращивать темп. Впрочем украинцы планомерно нивелировали эту угрозу. То банально не хватало точности албанцам, то традиционно надежностью отмечался Трубин. Да, эпизодами, гости заметно "сушили" игру. Но кто же осудит. Тем более, делали мы это достаточно грамотно.

Однако, куда же без проблем... Не может быть все идеально. Уверенный до этого Трубин прыгнул в ноги Узуни, за что и был вознагражден 11-метровым в собственные ворота.

В конце албанцы поймали кураж. Банда Сильвиньо высоко встречала нас и зажимала на нашей половине. Но мы сумели выдержать структуру, и как такового финального штурма в исполнении Албании не получилось. Более того, свой третий мяч могли забивать и "сине-желтые" - Стракоша поочередно парировал удары Судакова и Назаренко с убийственных позиций.

Да, какой-то невероятной феерии не произошло. Все же определенные вопросы никуда не исчезли. По большому счету, мы сделали то, что и должны были. Но, слава Богу, сделали! Сегодня за нашу команду не было стыдно, это точно. Бронируем второе итоговое место в квартете и сыграем в плей-офф за повышение в классе.

Избежали провала и спасли ситуацию, в последний момент проявив характер - это хорошо. В этот вечер реально молодцы. Но четкий и конкретный осадок после этого цикла Лиги наций остался... Очевидно, нужно пересмотреть подходы и что-то менять - и не локально, а стратегический вектор.

Шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Вторник, 19-е ноября

Албания, Тиране. "Арена Комбетаре"

Албания - Украина 1:2

Голы: Байрами 75 (пенальти) - Зинченко 5, Яремчук 10

Украина: Трубин - Конопля (Сыч 76), Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко (Шапаренко 69), Калюжный, Судаков - Гуцуляк (Таловеров 85), Яремчук (Довбик 76), Мудрик (Назаренко 85).

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Бражко, Шапаренко, Довбык, Назаренко, Крыськив, Ярмолюк, Зубков.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Албания: Стракоша - Баллиу, Исмайли, Аети, Митай - Асллани, Рамадани (Туци 79), Лачи (Сефери 90) - Асани (Байрами 46), Даку (Узуни 46), Мучи (Ходжу 51).

Запасные: Кастрати, Шерри, Хисай, Мерсинай, Туци, Н. Байрами, Узуни, Михай, Сефери, Муя, Ходжа, Абраши.

Главный тренер: Сильвиньо.

Предупреждения: Байрами 68, Лачи 79, Довбик 79, Туци 81.

Арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия).

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Украина Албания
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Комментарии
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dalexx (Украина)
20.11.2024 в 01:17
Виявляється збірна може вигравати й без гравців Динамо. Шапаренко це дно повне. У доданий час пас пяткою, ледве відбилися. Довбик не для збірної. Як й Ванат. У пару до Яремчука треба знайти форварда. Краще не переходити у групу А, а грати серед приблизно рівних. Дякую за увагу.
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Комментарии 56
dalexx (Украина)
20.11.2024 в 01:17
Виявляється збірна може вигравати й без гравців Динамо. Шапаренко це дно повне. У доданий час пас пяткою, ледве відбилися. Довбик не для збірної. Як й Ванат. У пару до Яремчука треба знайти форварда. Краще не переходити у групу А, а грати серед приблизно рівних. Дякую за увагу.
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Зритель (Харьков)
20.11.2024 в 00:38
Україна чим раніше забиває, тим гірше потім грає. В усі роки при усіх тренерах. Ребров поважає традиції
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 00:48
Ссут, недержание. Халяву забьют, а потом удержание.
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Romerik (YNWA)
20.11.2024 в 00:24
Виграли і нормально. На гру саме в цьому матчі пох.. краще завжди занижувати свої очікування, щоб потім не розчаровуватися. Мені от не дивно було що знову відбивалися в 2 таймі. 2-0 вели ж. Правда з замінами знову тупо вийшло трохи. Невже сірожа і всі помічники не бачать який матч що шапа має грати не З судаком а мінятися з ним. Він як 5 колесо, коли 2 грають. Чому не випустити Назаренко раніше на 70-й замість гуцуляка. Всеодно ж посередній матч проводив. А так свіжа швидкість і ноги. З довбиком теж питання. Не буває просто так, щоб поставити пічічі і він стане забивати. Це специфічний профайл з яким потрібно взаємодіяти як в жироні це робили а не фігачити мільяр передач верхом в боротьбу де він програє 95% з них. Треба підлаштовувати команду під нього. Це так працює. Не просто фішки тягати на дошці. По сичу мало інформації. Будемо дивитися далі. Ну і калюжного потрібно було міняти на 70-й теж. В кінці язик волчив по полю. Ну не звик грати в такому темпі). А так в загальному ми мали виходити з цієї групи з 1 місця. Будь в нас рисунок гри і тренер який буде в нього грати. А то в нас 2 матчі провали в 1 таймі, в другому тиснемо. В 2 матчах норм гра в 1 таймі - в другому відбиває ось в штрафній. Х*й пойми в що хочемо грати. В вертикаль, в контроль чи в автобус
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vlotko (Броди)
20.11.2024 в 00:22
" Не нужен нам берег турецкий " , бо найдеться ще якийсь "Дохтур" з Швейцарії, який внесе свої корективи.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.11.2024 в 00:14
По хорошому- цю групу з правильним тренером і навіть з цими гравцями (+/-) ми мали брати на раз з першого місця, а в результаті доводиться тішитися, що обійшли Грузію та Албанію...Дожились! ((((
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metall5291 (Kharkiv)
20.11.2024 в 00:16
100 %
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
20.11.2024 в 00:45
Що значить «навіть з цими гравцями»? Гравці як раз в нас дуже і дуже якісні! З таким складом треба грати в усіх найкращих турнірах світу, нам лише потрібен спеціаліст якій зможе цей потенціал з них витягти
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Батько Махно (N)
20.11.2024 в 00:12
Какой узнаваемый,фирменный стиль был во втором тайме. Начиная от "тактики" заканчивая заменами. К предыдущим комментам, добавить нечего.Без боли в сердце и скупой слезы, трудно "это" переносить.Прогнозы,то такое. Раз в год и палка.... Но вот вопрос, выйди в " А" и что там с такой игрой делать? Сергея не уберут,коню понятно. Будет "служить" сборную дальше. Ну а мы... Надеяться и верить.Всем мира и добра!
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metall5291 (Kharkiv)
20.11.2024 в 00:17
+++++++++++
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0
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Prach13 (Дрогобич)
20.11.2024 в 00:10
Все було ок поки Ребров не робив заміну Зінченка на Шапаренка!я б на місці Зіни послав би фізрука на...!Шапаренко в захисті 0 , 2 хвилини 3 помилки.
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download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:16
друже, як я тебе підтримую! Помачив ї*ло шапи і те, що з поля йде Зіна - зрозумів, що це фатальна помилка та дурниця.. - пронесло! може ребров на кремль працює, такі витівки витворяти! Він же друг очевидного агента - Єрмака... Колись були такі думкі, тепер ось знов з'явилися
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vlotko (Броди)
20.11.2024 в 00:16
А Довбик, що корисного зробив?
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3
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dalexx (Украина)
20.11.2024 в 01:08
Коли Шапа віддав пяткою та створив загрозу нашим воротам... Це дійсно йолоп. Нехай читає!
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Comment06 (Украина)
20.11.2024 в 00:07
В другому таймі українська карета дивом не перетворилася у гарбуза! Ну, як так можна практично виграний за явною перевагою матч перетворити в черговий валідол! Дякувати албанцям, що не вистачило майстерності забити другий гол! Наше краще покоління грає в U21 під керівництвом, сподіваюсь, наступного тренера збірної Унаі Мельгоси. З Ребровим в плей офф супроти Шотландії/Бельгії/Угорщини/Сербії, боюся, нічого не світить.
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Serhio79 (Kyiv)
20.11.2024 в 00:12
Дивився крайню гру Шотландців - нічого особливого. Чехія сильніші
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download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:19
так це вже закономіність. З Грузинами не пощастило втримати перемогу, сьогодні пощастило. Щоб втримувати прийнятний рахунок - потрібна командна гра, а у нас гравці не відчувають один одного. Це провина тренера
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vlotko (Броди)
20.11.2024 в 00:01
Вибачте, але в першому таймі суддя не побачив пенальті албанам, а на Трубіну побачив. Дивно.
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download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:20
не побачив пенальті в жодному з епізодів... У моменті з Мудриком, як на мене, зіграло те, що м'яч далеченько був від нього, і боротьба була обопільна, друг друга тримали.
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Spokoyno (Київ)
20.11.2024 в 00:00
Традиції сильна річ І чергова нічия в Грузії та перемога в Албанії це підтверджує Програму мінімум виконали! А ліга А нам "не потрібна" бо відбиватися від більш потужних збірних у нас здебільшого виходить, а от грати на перемогу з рівними НІФІГА! А середняки набагато більше і саме з ними буде вирішуватися відбір на чемпіонати! Треба шукати нових футболістів, бо сподівання на "нашу зірку" часто боком вилазить! У всіх бувають травми чи спад!
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Serhio79 (Kyiv)
20.11.2024 в 00:06
Де їх шукати, тих футболістів? В молодіжних збірних?
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Не люблю футбол (Хорол)
19.11.2024 в 23:58
Ну й дерев'яні...як так можна грати.Повезло.В стиках винесуть наших і поставлять на місце.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.11.2024 в 23:56
Перемога- це звісно добре, особливо в теперішній час!!! А що далі ? Гри ж немає. Гравці ж не погані в нас...Відповідь напрошується логічною- зміна тренера.А хто це може зробити- президент УАФ. Він на це не здатен. Тому що по-перше ніколи не вирізнявся інтелектом, по-друге йому потрібна своя людина на чолі Збірної, по - третє- Ребров друг. ( при всій повазі до Шевченка як гравця)Тому потрібно забути про це.І що в результаті? - Збірна буде знову мучитися навіть з такими командами як Грузія і Албанія, а раніше на рівних грала з топ командами...Але все рівно- з перемогою!!!Будемо надіятись на краще! І що наша головна команда знову буде радувати нас блискучою грою та перемогами!
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metall5291 (Kharkiv)
19.11.2024 в 23:56
Спасибо за победу. А Сереге букет гвоздик, бутылку виски и билет в Эмираты.
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Батько Махно (N)
20.11.2024 в 00:16
sticker
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metall5291 (Kharkiv)
20.11.2024 в 00:19
В 1 тайме лучше, во втором хуже.
 
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 23:54
Неневиджу Реброва! Хоч стріляйте мене за мою думку!
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Bаrcelinius
19.11.2024 в 23:57
Подвинься браток, я рядом с тобой возле стенки стану.
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
20.11.2024 в 00:27
Це лиш футбол, не треба перейматись, поки в країні війна, взагалі якось пох
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
19.11.2024 в 23:54
Чим менше в збірні розпіарених продажними журналістами « зірок» , тим краще гра. Краще взяти по лідеру з команд УПЛ , а не брати пачки з ДК і ШД
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CVK1993 (Рівне)
20.11.2024 в 00:46
І тренером Коліна. Гулять так гулять
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CVK1993 (Рівне)
20.11.2024 в 00:47
Вибачаюсь, краще Кобіна
 
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ВасяКулебяка (Козливка)
19.11.2024 в 23:53
Тля того щоб тренера звільнили - треба було програти, а тут і овці ситі і вовки цілі
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Батько Махно (N)
20.11.2024 в 00:18
Сомневаюсь,что уволили бы. Ой ...сомневаюсь.
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adey (Korosten)
19.11.2024 в 23:51
але то буде смішно. якщо ми хотіли грати із Сан-Маріно... а довдеться грати з Італією
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metall5291 (Kharkiv)
20.11.2024 в 00:09
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Bаrcelinius
19.11.2024 в 23:51
Албанцы долбоёпы блъ.. Как можно было у себя дома проиграть такой слабенькой команде?
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vlotko (Броди)
19.11.2024 в 23:53
Це було передбачувано, ще з матчу Албанців з чехами.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.11.2024 в 00:06
Оказывается, какой-то российский полупокер спокойно шарится в юа-футбол? Ну-ну...
Ответить
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1
rjhxb61@ukr.net (киев)
20.11.2024 в 00:07
Причем, я его знаю!
 
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Термит (Київ)
19.11.2024 в 23:49
Та який там монолітний? Другий тайм провальний! Ребров знову проспав заміни. Ніякої контргри, ніяких командних дій, дежавю як із Грузією. Просто пощастило, що у албанців не вистачило класу дотиснути. Контраст у порівнянні із організацією гри у молодіжки Мельгоси просто разючий. Давайте далі якось без Реброва.
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vlotko (Броди)
19.11.2024 в 23:57
Відповідь проста, наші фізично підсіли. Коли вони вигравали два матчі підряд. Таке було один раз
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kalan-86 (Анкара)
19.11.2024 в 23:48
Давай Серега, исправляй игру и отбирайся в дивизион А. Украинцам и так уже стресса достаточно. Хочется видеть сильную сборную! С победой! Удачи!
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Romerik (YNWA)
20.11.2024 в 00:31
Може сєрьога хай відбирається не в А, а в ОАЕ? Досить. Навиправлявся вже за 2 роки
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 23:47
Дякую шановним, що не вилетіли в третю лігу С! Тренера Реброва як сильного - не існує. Дуже він слабенький!
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жека-киев (биг виладж)
19.11.2024 в 23:47
Валідол. Нас хватило на тайм, а заміни не взбадьорили. Можливо нехватило лося -Зубкова, і Бражка в другому таймі. Суддя дивний, на Мудрику чистий пєналь.Добре допомогли Яремчук з Зінченко. З такою логістикою і календарем, гравці динамо-шахтаря вже видихлись. Але це вже хоть шось.
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
19.11.2024 в 23:43
Нормально. Грали 85 хвилин в десятьох. Тільки сліпі і Сирога Ребров не бачили, що Мудрик видохся. Чому не поміняти його на Назаренка ще в перерві? Тренера в збірній нема.
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CVK1993 (Рівне)
20.11.2024 в 00:52
Дійсно, не кращий матч Мудрика. Але пенальті заробив, жаль що суддя не поставив.
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0
0
Matachorros (Chicago)
19.11.2024 в 23:42
Победили хорошо, но игры как не было так и нет. Нужен серьезный тренер, Сирожа аут.
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Serhio79 (Kyiv)
20.11.2024 в 00:08
Кого на його місці бачите?Іноземці під час війни до нас не приїдуть.Невже тренерів когось із молодіжному: Мельгоса, Михайленко, Мороз?Думаю, ССР залишиться до закінчення відбору на ЧС-2026
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download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:27
Чому це не поїде іноземний фахівець? зб України базується в Україні?
 
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Не дармоед (Запорожье)
19.11.2024 в 23:40
На эти муки без слёз нельзя смотреть. Ну хоть так, с победой)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 23:51
Реброва у відставку!
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download1 (huyersk)
19.11.2024 в 23:40
перемога завдяки чудовій грі Забарного, Зінченка та Яремчука. Завдяки бійцовським якостям Калюжного, який не дивлячись, що він опорник, віпрацював бійцівськи у захисті на лівому фланзі, в той час, як Конопля відпрацьовував у якості тренувального маникена. Як завжди у реброва гальмівна реакція на заміни, про їх якість я взагалі мовчу - як же не випустити Шапаренка під кінец? - Сурок не зрозуміє. Що дав Довбик вийшовши на заміни? Чому раніше не поміняти провалившего матч Коноплю на Сича?Чому не поміняти ніякого Мудрика на того ж Назаренка? Виграли всупереч, а не завдяки. РЕБРОВА У ВІДСТАВКУ, ГРИ НЕМА
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hoy (Київ)
20.11.2024 в 00:50
Я ж тобі написав після гри з грузинами,Дай в лігу А вийти.
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0
Prideman (Lviv)
19.11.2024 в 23:39
Без валідолу ніяк
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6
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