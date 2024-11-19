Лига наций. Албания - Украина 1:2. Наиболее монолитный матч Реброва

Со стартовым составом Ребров, откровенно, удивил. Тут тебе и возвращение Калюжного, и появления Зинченко и Яремчука. К тому же, на скамейку запасных присел Шапаренко. Таким образом, на арене в Тиране с первых минут в составе украинской сборной не было ни одного представителя киевского "Динамо".

И нужно отдать должное, данная формация буквально мгновенно дала свои плоды. Очень быстро и максимально неожиданно, что же тут греха таить. Уже на 5-й минуте противостояния взятие ворот сумела организовать вышеупомянутая пара Яремчук - Зинченко. Удар Романа был заблокирован, а вот Александр сумел мастерски "положить" корпус и не оставил шансов Стракоше.

Из наших никто бурно не праздновал этот гол. Наоборот - Зинченко подбежал к трибунам и показал футболку с символическим номером "1000". Страшное количество дней еще более страшной полномасштабной войны... Защитник "Арсенала" однозначно был заряженным на этот поединок и при этом также не чурался "черновой" работы.

"Сине-желтые" не думали останавливаться и через несколько минут уже имели двойное преимущество в счете. Не успели подопечные бразильского наставника отойти от "холодного душа", как уже вынимали мяч после удачного замыкания вышеупомянутого Яремчука. Судаков загрузил в штрафную зону, а Конопля сбросил под удар нападающему "Олимпиакоса" - 2:0. И снова украинцы не праздновали забитый мяч.

В целом же, приятно поражала концентрация и хладнокровие наших футболистов. Ну наконец-то, хоть что-то! В такие моменты всегда возникает аналогичный вопрос: а почему нельзя было так сразу?! Этот аспект же не зависит от тренерских наработок... Мало того, что игра у албанцев не пошла от слова совсем. Так мы еще и не просто выступали в роли фотографов (вау!), а даже методично пользовались этим. Гости заметно активнее выглядели своих соперников и давили их динамикой. Отдача, заряженность на борьбу и желание - под конец группового этапа мы этого дождались, хотя бы в каком-то виде.

У хозяев как таковых моментов и не было, зато мы продолжали создавать подходы к вражеским воротам. Украинцы довольно уверенно контролировали ход матча и перекрывали "красных". Еще раз, совершенно неожиданная и одновременно приятная трансформация нашей команды.

В начале второй половины команда Сильвиньо заметно прибавила. Но выжать что-то конкретное из этого всплеска хозяевам не удалось. Украинцы спокойно вернули игру в прежнее более-менее комфортное для себя русло. Опять же, приятное впечатление производила монолитность "сине-желтых". Как-никак футболисты Реброва действовали как единый слаженный механизм. Эффект Калюжного? Не иначе.

С течением времени у "орлов" сработали замены, благодаря чему они начали добавлять в скоростях и наращивать темп. Впрочем украинцы планомерно нивелировали эту угрозу. То банально не хватало точности албанцам, то традиционно надежностью отмечался Трубин. Да, эпизодами, гости заметно "сушили" игру. Но кто же осудит. Тем более, делали мы это достаточно грамотно.

Однако, куда же без проблем... Не может быть все идеально. Уверенный до этого Трубин прыгнул в ноги Узуни, за что и был вознагражден 11-метровым в собственные ворота.

В конце албанцы поймали кураж. Банда Сильвиньо высоко встречала нас и зажимала на нашей половине. Но мы сумели выдержать структуру, и как такового финального штурма в исполнении Албании не получилось. Более того, свой третий мяч могли забивать и "сине-желтые" - Стракоша поочередно парировал удары Судакова и Назаренко с убийственных позиций.

Да, какой-то невероятной феерии не произошло. Все же определенные вопросы никуда не исчезли. По большому счету, мы сделали то, что и должны были. Но, слава Богу, сделали! Сегодня за нашу команду не было стыдно, это точно. Бронируем второе итоговое место в квартете и сыграем в плей-офф за повышение в классе.

Избежали провала и спасли ситуацию, в последний момент проявив характер - это хорошо. В этот вечер реально молодцы. Но четкий и конкретный осадок после этого цикла Лиги наций остался... Очевидно, нужно пересмотреть подходы и что-то менять - и не локально, а стратегический вектор.

Шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Вторник, 19-е ноября

Албания, Тиране. "Арена Комбетаре"

Албания - Украина 1:2

Голы: Байрами 75 (пенальти) - Зинченко 5, Яремчук 10

Украина: Трубин - Конопля (Сыч 76), Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко (Шапаренко 69), Калюжный, Судаков - Гуцуляк (Таловеров 85), Яремчук (Довбик 76), Мудрик (Назаренко 85).

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Бражко, Шапаренко, Довбык, Назаренко, Крыськив, Ярмолюк, Зубков.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Албания: Стракоша - Баллиу, Исмайли, Аети, Митай - Асллани, Рамадани (Туци 79), Лачи (Сефери 90) - Асани (Байрами 46), Даку (Узуни 46), Мучи (Ходжу 51).

Запасные: Кастрати, Шерри, Хисай, Мерсинай, Туци, Н. Байрами, Узуни, Михай, Сефери, Муя, Ходжа, Абраши.

Главный тренер: Сильвиньо.

Предупреждения: Байрами 68, Лачи 79, Довбик 79, Туци 81.

Арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия).