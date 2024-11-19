Национальная сборная Украины
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Автор первого гола сборной Украины в матче против Албании показал футболку с особенной надписью
Напомнил миру
Автор первого гола сборной Украины в матче против Албании показал футболку с особенной надписью.
Александр Зинченко стал автором первого забитого гола сборной Украины. После гола защитник "Арсенала" показал футболку с надписью 1000.
Именно столько дней идёт полномасштабная война Украины против России.
November 19, 2024
Сборная Украины играет против Албании в 6-м туре Лиги Наций. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Аудиотрансляция матча:
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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