Автор первого гола сборной Украины в матче против Албании показал футболку с особенной надписью.

Александр Зинченко стал автором первого забитого гола сборной Украины. После гола защитник "Арсенала" показал футболку с надписью 1000.

Именно столько дней идёт полномасштабная война Украины против России.

Сборная Украины играет против Албании в 6-м туре Лиги Наций. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Аудиотрансляция матча: