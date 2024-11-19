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Автор первого гола сборной Украины в матче против Албании показал футболку с особенной надписью

Национальная сборная Украины
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Напомнил миру

Автор первого гола сборной Украины в матче против Албании показал футболку с особенной надписью

Новина українською

Автор первого гола сборной Украины в матче против Албании показал футболку с особенной надписью.

Александр Зинченко стал автором первого забитого гола сборной Украины. После гола защитник "Арсенала" показал футболку с надписью 1000.

Именно столько дней идёт полномасштабная война Украины против России.

Автор первого гола сборной Украины в матче против Албании показал футболку с особенной надписью - изображение 1

Сборная Украины играет против Албании в 6-м туре Лиги Наций. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Аудиотрансляция матча:

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Национальная сборная Украины Лига Наций Александр Зинченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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