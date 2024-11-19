Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть старые знакомые со времен Евро-2024. Потенциальные соперники Украины в плей-офф А/В Лиги наций
Четыре варианта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Закончился групповой этап Лиги наций-2024/25. По его итогу Украина заняла второе место, обеспечив себе участие в плей-офф А/В. То есть, это будут матчи с одной из команд, занявшей третье место в группе Дивизиона А. Победитель противостояния поднимется в Лигу А, проигравший будет играть в Лиге В.
Потенциальные соперники сборной Украины:
Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия.
Жеребьевка плей-офф состоится 22-го ноября 2024-го года в 13:00. А матчи плей-офф – 20-го и 23-го марта 2025-го года.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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20.11.2024 в 00:07
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