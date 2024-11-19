Есть старые знакомые со времен Евро-2024. Потенциальные соперники Украины в плей-офф А/В Лиги наций

Закончился групповой этап Лиги наций-2024/25. По его итогу Украина заняла второе место, обеспечив себе участие в плей-офф А/В. То есть, это будут матчи с одной из команд, занявшей третье место в группе Дивизиона А. Победитель противостояния поднимется в Лигу А, проигравший будет играть в Лиге В.

Потенциальные соперники сборной Украины:

Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия.

Жеребьевка плей-офф состоится 22-го ноября 2024-го года в 13:00. А матчи плей-офф – 20-го и 23-го марта 2025-го года.