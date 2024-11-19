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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Есть старые знакомые со времен Евро-2024. Потенциальные соперники Украины в плей-офф А/В Лиги наций

Национальная сборная Украины

Четыре варианта

Есть старые знакомые со времен Евро-2024. Потенциальные соперники Украины в плей-офф А/В Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Закончился групповой этап Лиги наций-2024/25. По его итогу Украина заняла второе место, обеспечив себе участие в плей-офф А/В. То есть, это будут матчи с одной из команд, занявшей третье место в группе Дивизиона А. Победитель противостояния поднимется в Лигу А, проигравший будет играть в Лиге В.

Потенциальные соперники сборной Украины:

Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия.

Жеребьевка плей-офф состоится 22-го ноября 2024-го года в 13:00. А матчи плей-офф – 20-го и 23-го марта 2025-го года.

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Украина Лига Наций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:07
На фото два генія збірної =) Скажу,що з ними у складі нам ніщо не світить.
Ответить
0
1
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Комментарии 4
download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:07
На фото два генія збірної =) Скажу,що з ними у складі нам ніщо не світить.
Ответить
0
1
Термит (Київ)
19.11.2024 в 23:59
Якось навіть нема з чого вибирати ((( Сербії і Угорщині ну принципово не хочеться програвати. Ех, давайте нам Шотландію!
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1
0
Не люблю футбол (Хорол)
20.11.2024 в 00:03
Гол назад Шотландія нас опустила в групу В
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:06
Час брати реванш!
 
1
0

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