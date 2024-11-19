Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за 10 лет. Сборная Украины повторила достижение в матче с Албанией
Немножко истории
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сборная Украины забили сборной Албании два гола в течение первых десяти минут и поторила достижение впервые за последние 10 лет.
Последний раз сборная Украины забивала дважды в первые 10 минут в выездной игре против сборной Польши в отборе к Чемпионату Мира 2014.
Андрей Ярмоленко отметился на третьей минуте, а Олег Гусев удвоил преимущество сборной Украины на 8-й минуте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сборная под руководством Михаила Фоменко выиграла Польшу со счётом 3:1. На 44-й минуте третий гол забил Роман Зозуля.
Украина по итогам заняла второе место в группе отстав от лидирующей Англии на один балл. В плей-офф Украина уступила сборной Франции с общим счётом 2:3.
Популярное сейчас
- Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги, пропустив три гола за тайм
- Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
- Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Комментарии 1