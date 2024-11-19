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Национальная сборная Украины

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Впервые за 10 лет. Сборная Украины повторила достижение в матче с Албанией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Немножко истории

Впервые за 10 лет. Сборная Украины повторила достижение в матче с Албанией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сборная Украины забили сборной Албании два гола в течение первых десяти минут и поторила достижение впервые за последние 10 лет.

Последний раз сборная Украины забивала дважды в первые 10 минут в выездной игре против сборной Польши в отборе к Чемпионату Мира 2014.

Андрей Ярмоленко отметился на третьей минуте, а Олег Гусев удвоил преимущество сборной Украины на 8-й минуте.

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Сборная под руководством Михаила Фоменко выиграла Польшу со счётом 3:1. На 44-й минуте третий гол забил Роман Зозуля.

Украина по итогам заняла второе место в группе отстав от лидирующей Англии на один балл. В плей-офф Украина уступила сборной Франции с общим счётом 2:3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
19.11.2024 в 23:39
А что случилось, что после того как налегке забили 2 гола, забыли как играть? Почему не продолжать и забивать 3й и 4й?
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
19.11.2024 в 23:39
А что случилось, что после того как налегке забили 2 гола, забыли как играть? Почему не продолжать и забивать 3й и 4й?
Ответить
0
0

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