Впервые за 10 лет. Сборная Украины повторила достижение в матче с Албанией

Сборная Украины забили сборной Албании два гола в течение первых десяти минут и поторила достижение впервые за последние 10 лет.

Последний раз сборная Украины забивала дважды в первые 10 минут в выездной игре против сборной Польши в отборе к Чемпионату Мира 2014.

Андрей Ярмоленко отметился на третьей минуте, а Олег Гусев удвоил преимущество сборной Украины на 8-й минуте.

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Сборная под руководством Михаила Фоменко выиграла Польшу со счётом 3:1. На 44-й минуте третий гол забил Роман Зозуля.

Украина по итогам заняла второе место в группе отстав от лидирующей Англии на один балл. В плей-офф Украина уступила сборной Франции с общим счётом 2:3.