  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Александр Зинченко – Лев матча Албания – Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Зинченко – Лев матча Албания – Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Илья Забарный и Роман Яремчук в тройке лидеров

Александр Зинченко – Лев матча Албания – Украина

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

В последнем туре Лиги Наций сборная Украины обыграла на выезде сборную Албании.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Награда досталась защитнику Александру Зинченко, забившему первый гол сборной Украины. За него проголосовало 57% зрителей.

Второе место занял Илья Забарный – 14% проголосовавших выбрали его. На третьем месте – Роман Яремчук, за которого отдали голос 9% проголосовавших.

По теме
yellow-arrow
Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: На таком уровне вообще невозможно выигрывать спокойно. Каждый матч сборной Украины - очень тяжелый
yellow-arrow
Ребров: Футболисты Шахтера и Динамо в очень тяжелом состоянии, много переездов, много микроповреждений
Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adey (Korosten)
20.11.2024 в 00:00
Радомишльський пивзвод зриває джек-пот...
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
adey (Korosten)
20.11.2024 в 00:00
Радомишльський пивзвод зриває джек-пот...
Ответить
0
1
download1 (huyersk)
19.11.2024 в 23:52
Я шизєю, в попередніх матчах грав шапа чомусь, а не Зінченко.. Виходить Зіна і показує рівень.. Ех серьожа..
Ответить
2
1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
20.11.2024 в 00:17
Тому що сергійко фізрук і сьогодні він це доказав замінами і поламав гру!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости