Александр Зинченко – Лев матча Албания – Украина

В последнем туре Лиги Наций сборная Украины обыграла на выезде сборную Албании.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

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Награда досталась защитнику Александру Зинченко, забившему первый гол сборной Украины. За него проголосовало 57% зрителей.

Второе место занял Илья Забарный – 14% проголосовавших выбрали его. На третьем месте – Роман Яремчук, за которого отдали голос 9% проголосовавших.