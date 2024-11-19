Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Зинченко – Лев матча Албания – Украина
Илья Забарный и Роман Яремчук в тройке лидеров
Дан Балашов - УАФ
В последнем туре Лиги Наций сборная Украины обыграла на выезде сборную Албании.
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Награда досталась защитнику Александру Зинченко, забившему первый гол сборной Украины. За него проголосовало 57% зрителей.
Второе место занял Илья Забарный – 14% проголосовавших выбрали его. На третьем месте – Роман Яремчук, за которого отдали голос 9% проголосовавших.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adey (Korosten)
20.11.2024 в 00:00
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
- Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
- Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 3