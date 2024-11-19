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Нас ждет нервный финал. Албания с пенальти отыграла 1 гол в матче с Украиной. ВИДЕО
Не можем мы без валидола
Фото: пресслужба УАФ
Сборная Украины проводит свой матч 6-го тура Лиги наций против Албании.
Наша команда активно начала и к 10-й минуте уже забила два гола. Отличились Зинченко и Яремчук.
Счет 2:0 сохранился до перерыва, а во втором тайме поддавливать стала уже Албания и таки нашла свой шанс.
Соперник отличился с пенальти, 11-метровый удар реализовал Байрами. Арбитр указал на отметку из-за фол от Трубина, голкипер сборной Украины сбил во вратарской Узуни.
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1:2 к 75-й минуте и нас ждет нервная концовка.
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