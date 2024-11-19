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Национальная сборная Украины

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Нас ждет нервный финал. Албания с пенальти отыграла 1 гол в матче с Украиной

Национальная сборная Украины

Не можем мы без валидола

Нас ждет нервный финал. Албания с пенальти отыграла 1 гол в матче с Украиной

Фото: пресслужба УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой матч 6-го тура Лиги наций против Албании.

Наша команда активно начала и к 10-й минуте уже забила два гола. Отличились Зинченко и Яремчук.

Счет 2:0 сохранился до перерыва, а во втором тайме поддавливать стала уже Албании и таки нашла свой шанс.

Соперник отличился с пенальти, 11-метровый удар реализовал Байрами. Арбитр указал на отметку из-за фол от Трубина, голкипер сборной Украины сбил во вратарской Узуни.

1:2 к 75-й минуте и нас ждет нервная концовка.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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