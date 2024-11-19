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Игрок Руха дебютировал за сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Игрок Руха дебютировал за сборную Украины

Команда 1/Автор невідомий

Новина українською

Игрок львовского "Руха" дебютировал за сборную Украины.

Защитник Алексей Сыч вышел на 76 минуте заменил Ефима Коноплю.

Алексею Сычу 23 года.

Матч Албания - Украина продолжается. Текстовая трансляция на нашем сайте.

Аудиотрансляция:

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Национальная сборная Украины Алексей Сыч
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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