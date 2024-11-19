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Игрок Руха дебютировал за сборную Украины
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Команда 1/Автор невідомий
Игрок львовского "Руха" дебютировал за сборную Украины.
Защитник Алексей Сыч вышел на 76 минуте заменил Ефима Коноплю.
Алексею Сычу 23 года.
Матч Албания - Украина продолжается. Текстовая трансляция на нашем сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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