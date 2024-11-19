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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Украина заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф на повышение. Турнирная таблица

Национальная сборная Украины
Обновлено

Чехи выходят с первого места, Албания вылетает из лиги B

Лига наций. Украина заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф на повышение. Турнирная таблица

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

19 ноября в Лиге наций в группе B1 состоялись матчи завершающего, 6-го тура.

Сборная Украины на выезде не без нервов со счетом 2:1 обыграла Албанию, а Чехия с таким же счетом дома обыграла Грузию.

Таким образом, Чехия заняла первое место в группе и поднялась в Лигу А.

Украина вторая – теперь нашей команде предстоят стыковые матчи за право подняться в Лигу А с командой, которая заняла одно из 3-х место в Лиге А.

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Грузия заняла третье место в группе и сыграет в стыках за сохранение прописки в Лиге B, ну и Албания вылетает из лиги B напрямую с последнего места.

Также отметим, что сборная Украины узнает своего соперника по стыкам 22 ноября, когда состоится жеребьевка. Сам плей-офф состоится в конце марта 2025 года.

Лига наций. Украина заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф на повышение. Турнирная таблица - изображение 1
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Украина Албания Грузия Чехия
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1 голосов
Комментарии
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lectmarqu (Пловдив)
19.11.2024 в 23:47
Шанс на Лігу А? Не дай боже вийдемо. Ми там нікому не суперники. Будемо дивитись гру збірної та мучитись всі матчі.
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Комментарии 2
lectmarqu (Пловдив)
19.11.2024 в 23:47
Шанс на Лігу А? Не дай боже вийдемо. Ми там нікому не суперники. Будемо дивитись гру збірної та мучитись всі матчі.
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0
1
download1 (huyersk)
20.11.2024 в 00:05
Гадаєш кум ребров дотягне но наступної ЛН ? ...
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0
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