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Лига наций. Украина заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф на повышение. Турнирная таблица
Чехи выходят с первого места, Албания вылетает из лиги B
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
19 ноября в
Сборная Украины на выезде не без нервов со счетом 2:1 обыграла Албанию, а Чехия с таким же счетом дома обыграла Грузию.
Таким образом, Чехия заняла первое место в группе и поднялась в Лигу А.
Украина вторая – теперь нашей команде предстоят стыковые матчи за право подняться в Лигу А с командой, которая заняла одно из 3-х место в Лиге А.
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Грузия заняла третье место в группе и сыграет в стыках за сохранение прописки в Лиге B, ну и Албания вылетает из лиги B напрямую с последнего места.
Также отметим, что сборная Украины узнает своего соперника по стыкам 22 ноября, когда состоится жеребьевка. Сам плей-офф состоится в конце марта 2025 года.
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