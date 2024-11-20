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Зинченко: Настраивался на гол с самого начала, когда узнал, что попал в стартовый состав
Украина обыграла Албанию, Зинченко забил
uaf.ua
Универсал сборной Украины Александр Зинченко оценил
"Сегодня на первый план выходил результат. Мы его получили. Сейчас у нас есть шанс бороться за Лигу А. Было много ответственности. С Грузией мы не добились нужного результата. Поздравляю всю Украину.
Что я сказал ребятам на скамье? Команде было тяжело, когда Албания забила, пошла вперед, тем более, с их трибунами. Я просто сказал ребятам, чтобы они подбадривали других, добавили стимула, энергии. Когда ты ободряешь не словами, а также действиями, это придает дополнительные силы.
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Я пытаюсь восстановить свои кондиции, очень много пропустил. Было приятно и забить гол, я настраивался на это сначала, когда узнал, что попал в стартовый состав.
Сегодня – уже 1000 дней от 24 февраля 2022-го. Я понимаю, как тяжело украинцам в течение всего этого времени. Посвящаем им эту победу. Вместе мы несокрушимы", - сказал Зинченко в эфире Megogo.
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