Зинченко: Настраивался на гол с самого начала, когда узнал, что попал в стартовый состав

Универсал сборной Украины Александр Зинченко оценил матч 6-го тура Лиги наций с Албанией (2:1) , в котором он забил один из голов нашей команды.

"Сегодня на первый план выходил результат. Мы его получили. Сейчас у нас есть шанс бороться за Лигу А. Было много ответственности. С Грузией мы не добились нужного результата. Поздравляю всю Украину.

Что я сказал ребятам на скамье? Команде было тяжело, когда Албания забила, пошла вперед, тем более, с их трибунами. Я просто сказал ребятам, чтобы они подбадривали других, добавили стимула, энергии. Когда ты ободряешь не словами, а также действиями, это придает дополнительные силы.