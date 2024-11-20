  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Настраивался на гол с самого начала, когда узнал, что попал в стартовый состав
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Настраивался на гол с самого начала, когда узнал, что попал в стартовый состав

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина обыграла Албанию, Зинченко забил

Зинченко: Настраивался на гол с самого начала, когда узнал, что попал в стартовый состав

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Универсал сборной Украины Александр Зинченко оценил матч 6-го тура Лиги наций с Албанией (2:1), в котором он забил один из голов нашей команды.

"Сегодня на первый план выходил результат. Мы его получили. Сейчас у нас есть шанс бороться за Лигу А. Было много ответственности. С Грузией мы не добились нужного результата. Поздравляю всю Украину.

Что я сказал ребятам на скамье? Команде было тяжело, когда Албания забила, пошла вперед, тем более, с их трибунами. Я просто сказал ребятам, чтобы они подбадривали других, добавили стимула, энергии. Когда ты ободряешь не словами, а также действиями, это придает дополнительные силы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Я пытаюсь восстановить свои кондиции, очень много пропустил. Было приятно и забить гол, я настраивался на это сначала, когда узнал, что попал в стартовый состав.

Сегодня – уже 1000 дней от 24 февраля 2022-го. Я понимаю, как тяжело украинцам в течение всего этого времени. Посвящаем им эту победу. Вместе мы несокрушимы", - сказал Зинченко в эфире Megogo.

По теме
yellow-arrow
Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: На таком уровне вообще невозможно выигрывать спокойно. Каждый матч сборной Украины - очень тяжелый
yellow-arrow
Ребров: Футболисты Шахтера и Динамо в очень тяжелом состоянии, много переездов, много микроповреждений
Украина Албания Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости