Ребров: Футболисты Шахтера и Динамо в очень тяжелом состоянии, много переездов, много микроповреждений

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Megogo поделился эмоциями от матча с Албанией (1:2).

По словам Реброва было два разных тайма и тяжелая игра после двух дней восстановления.

"Самое главное - победа. Очень тяжело играть после двух дней восстановления, я же вижу состояние игроков. Футболисты "Шахтера" и "Динамо" в очень тяжелом состоянии, много переездов, много микроповреждений. Да, было два разных тайма, но результат был очень важен. Я думаю, что команда почувствовала облегчение после первого гола. Но да, и второй гол был очень важен. Во втором тайме никто не говорил садиться. После перерыва албанцы свежими футболистами нас прессинговали. Так же, как в матче с Грузией, было немало брака и потерь мяча", - сказал тренер.

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"Низкая интенсивность УПЛ влияет на сборную? Это же не только чемпионат Украины. "Динамо" и "Шахтер“ делегируют много футболистов, они играют в непростом режиме. Я благодарен игрокам, которые отдали все силы на поле, все силы на победу", - сказал Ребров.

"Критика будет всегда. Даже если мы будем в финале Чемпионата Европы. Очень важно работать, отдаваться как игрокам, так и тренерскому штабу. Лига Наций - турнир важный, мы имеем шанс попасть на Мундиаль через него. Я благодарен игрокам, которых мы вызвали. Сычу, который вышел на замену. Много футболистов, которые не получили игровой практики... Мы смотрели на них в тренировочном процессе, это важно на будущее, на отборочный этап".

Сборная Украины победила Албанию со счетом 2:1 и заняла второе место в группе В1. Футболисты сборной сыграют матч с одной сборной с третьего места Лиги А за попадание в элитный дивизион.