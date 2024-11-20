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Ребров: На таком уровне вообще невозможно выигрывать спокойно. Каждый матч сборной Украины - очень тяжелый
Итог матча с Албанией от главного тренера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог
"На таком уровне вообще невозможно выигрывать спокойно. Еще и на выезде. Тяжелый матч. Непросто играть через два дня, после такого поединка с Грузией на тяжелом поле. Каждая игра сборной Украины - очень тяжелая".
"У нас была очень непростая группа, равная. Все соперники были на ЕВРО. Я благодарен футболистам, что мы вышли в плей-офф из этой группы. Болельщики сегодня очень поддерживали Албанию. Во втором тайме оппонент показал свою силу. Очень хорошо, что мы сохранили такой счет".
"Мы сделали некоторые замены. Мы понимали, что в Тиране очень тяжело играть при такой поддержке болельщиков. Это сильный соперник, который качественно выступил на ЕВРО. Мы готовились к непростому поединку".
"Борьба в этой группе была до последнего тура. Я не считаю, что мы некоторые матчи проиграли по игре, была равная борьба. Даже первый матч, проигранный албанцам. Важно, что на решающий поединок ребята вышли с совсем другим настроем и показали нашу силу".
"Доволен ли я экспериментами с новыми игроками в рамках кампании? У нас было две цели. Попасть в плей-офф на ЧМ. И вторая цель, да, посмотреть на игроков, которые были в молодежных сборных, играли на Олимпиаде. Мы справились с обеими задачами. Те футболисты, которые попали сюда, добавили уверенности, интенсивности. Сыч не готовился, не был во втором списке, но он приехал и сыграл на очень высоком уровне".
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"Очень тяжелый сбор. Футболисты "Динамо" и "Шахтера" много играют. Непростая логистика, футболисты приехали с микроповреждениями. Выбирать состав было очень тяжело. Я всегда понимаю, что у нас два матча. Мы думаем, как освежить игру со скамейки. В первом матче не было достаточной интенсивности. Здесь они придали свежесть. Было очень важно выиграть этот матч и показать силу Украины. О сопернике в плей-офф не думали перед встречей".
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