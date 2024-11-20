Яремчук приблизился к топ-3 лучших бомбардиров сборной Украины

Форвард "Олимпиакоса" уже на 10-й минуте удвоил счет в пользу "желто-синих". Как оказалось позже, нападающий принес победу своим точным ударом.

Яремчук забил 17-й гол в составе национальной команды. В соответствующем рейтинге он занимает 4-ю позицию, а на 3-й строчке расположился Евгений Коноплянка (21).

Ранее Роман отличался в сборной ещё в июне на Евро. Его забитый мяч в ворота словаков тогда также стал решающим (2:1). Форвард дебютировал в главном коллективе страны в 2018 году и провел 59 матчей.