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Яремчук приблизился к топ-3 лучших бомбардиров сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Роман забил очень важный мяч

Яремчук приблизился к топ-3 лучших бомбардиров сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Олимпиакоса" уже на 10-й минуте удвоил счет в пользу "желто-синих". Как оказалось позже, нападающий принес победу своим точным ударом.

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Яремчук забил 17-й гол в составе национальной команды. В соответствующем рейтинге он занимает 4-ю позицию, а на 3-й строчке расположился Евгений Коноплянка (21).

Ранее Роман отличался в сборной ещё в июне на Евро. Его забитый мяч в ворота словаков тогда также стал решающим (2:1). Форвард дебютировал в главном коллективе страны в 2018 году и провел 59 матчей.

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Национальная сборная Украины Роман Яремчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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