Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук приблизился к топ-3 лучших бомбардиров сборной Украины
Роман забил очень важный мяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Олимпиакоса" уже на 10-й минуте удвоил счет в пользу "желто-синих". Как оказалось позже, нападающий принес победу своим точным ударом.
Яремчук забил 17-й гол в составе национальной команды. В соответствующем рейтинге он занимает 4-ю позицию, а на 3-й строчке расположился Евгений Коноплянка (21).
Ранее Роман отличался в сборной ещё в июне на Евро. Его забитый мяч в ворота словаков тогда также стал решающим (2:1). Форвард дебютировал в главном коллективе страны в 2018 году и провел 59 матчей.
Популярное сейчас
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига наций. Украина заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф на повышение. Турнирная таблица
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- "Какие вы нахрен звезды?". Леоненко разнес игроков сборной Украины после ничьи с Грузией
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО