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Зинченко: У нас появился шанс бороться за выход в Лигу А. Горжусь тем, что я украинец

Национальная сборная Украины
Обновлено

Автор одного из голов пообщался с журналистами

Зинченко: У нас появился шанс бороться за выход в Лигу А. Горжусь тем, что я украинец

Олександр Приходько, UA-Football

Новина українською

В эксклюзивном комментарии для “Суспільне. Спорт” после победы над Албанией Александр Зинченко поделился эмоциями.

"Немного разные матчи, потому что [против Албании] было давление из-за результата, особенно после первой игры с Грузией, потому что результат был не тот, который мы хотели. [Против Албании] получили то, что планировали, поэтому у нас появился шанс бороться за выход в Лигу А. Будем готовиться и отдадим все силы ради этого.

[О футболке с номером 1000] Это была инициатива всей команды. 1000 дней наши герои защищают наше государство, 1000 дней несокрушимой Украины. Ощущения такие – не могу описать то, что внутри меня. Я не представляю даже, когда нахожусь в Англии, как тяжело нашим людям на протяжении всего времени. Надеюсь, что мирное небо наступит очень скоро. Горжусь тем, что я украинец. Хочу передать всем украинцам, чтобы они не сдавались и были вместе, как и в течение этого времени. Хочется посвятить победу всем украинцам, которые находятся в Украине и не только".

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"Команде было очень тяжело, ребята устали, потому что отдали много сил. Главной была победа. Я пытаюсь набрать свои оптимальные кондиции, потому что многое пропустил. Было приятно забить, потому что настраивался на это, когда узнал, что попал в стартовый состав. Сказал [Довбику и Сычу], чтобы они подбодрили других и предоставили стимул и энергию", – заявил футболист.

Зинченко провел 69-й матч в национальном коллективе и забил 10-й гол. Также в его активе 12 ассистов.

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Национальная сборная Украины Александр Зинченко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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balamyt (Boston)
20.11.2024 в 05:20
Спасибо Саша тебе за игру и добрые слова..Возвращайся В игру на все 90 минут и Слава УКРАИНЕ
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Комментарии 1
balamyt (Boston)
20.11.2024 в 05:20
Спасибо Саша тебе за игру и добрые слова..Возвращайся В игру на все 90 минут и Слава УКРАИНЕ
Ответить
0
0

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