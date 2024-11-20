Зинченко: У нас появился шанс бороться за выход в Лигу А. Горжусь тем, что я украинец

В эксклюзивном комментарии для “Суспільне. Спорт” после победы над Албанией Александр Зинченко поделился эмоциями.

"Немного разные матчи, потому что [против Албании] было давление из-за результата, особенно после первой игры с Грузией, потому что результат был не тот, который мы хотели. [Против Албании] получили то, что планировали, поэтому у нас появился шанс бороться за выход в Лигу А. Будем готовиться и отдадим все силы ради этого.

[О футболке с номером 1000] Это была инициатива всей команды. 1000 дней наши герои защищают наше государство, 1000 дней несокрушимой Украины. Ощущения такие – не могу описать то, что внутри меня. Я не представляю даже, когда нахожусь в Англии, как тяжело нашим людям на протяжении всего времени. Надеюсь, что мирное небо наступит очень скоро. Горжусь тем, что я украинец. Хочу передать всем украинцам, чтобы они не сдавались и были вместе, как и в течение этого времени. Хочется посвятить победу всем украинцам, которые находятся в Украине и не только".