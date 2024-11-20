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Зинченко: У нас появился шанс бороться за выход в Лигу А. Горжусь тем, что я украинец
Автор одного из голов пообщался с журналистами
Олександр Приходько, UA-Football
В эксклюзивном комментарии для “Суспільне. Спорт” после победы над Албанией Александр Зинченко поделился эмоциями.
"Немного разные матчи, потому что [против Албании] было давление из-за результата, особенно после первой игры с Грузией, потому что результат был не тот, который мы хотели. [Против Албании] получили то, что планировали, поэтому у нас появился шанс бороться за выход в Лигу А. Будем готовиться и отдадим все силы ради этого.
[О футболке с номером 1000] Это была инициатива всей команды. 1000 дней наши герои защищают наше государство, 1000 дней несокрушимой Украины. Ощущения такие – не могу описать то, что внутри меня. Я не представляю даже, когда нахожусь в Англии, как тяжело нашим людям на протяжении всего времени. Надеюсь, что мирное небо наступит очень скоро. Горжусь тем, что я украинец. Хочу передать всем украинцам, чтобы они не сдавались и были вместе, как и в течение этого времени. Хочется посвятить победу всем украинцам, которые находятся в Украине и не только".
"Команде было очень тяжело, ребята устали, потому что отдали много сил. Главной была победа. Я пытаюсь набрать свои оптимальные кондиции, потому что многое пропустил. Было приятно забить, потому что настраивался на это, когда узнал, что попал в стартовый состав. Сказал [Довбику и Сычу], чтобы они подбодрили других и предоставили стимул и энергию", – заявил футболист.
Зинченко провел 69-й матч в национальном коллективе и забил 10-й гол. Также в его активе 12 ассистов.
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