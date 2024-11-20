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Ребров: Ребята были обеспокоены результатом. Многие футболисты приехали с микротравмами
Наставник сборной доволен финишем группового этапа
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры в эксклюзивном комментарии для “Суспільне Спорт”.
"Был очень важен результат. Я благодарен игрокам. Да, были два разных тайма, но я считаю, что второй тайм был другой, потому что Албания действительно прибавила. У них вышли свежие игроки, больше пытались прессинговать, а мы тяжело выходили из обороны. Ребята были все обеспокоены результатом и я им благодарен".
"Очень важной была интенсивность. Считаю, что эти четыре игрока добавили интенсивности, чего не хватало в первой игре [речь идет о 4 заменах в старте по сравнению с матчем против Грузии – прим.]. Многие футболисты приехали с микротравмами. Смотрели на состояние игроков и делали выводы и выбирали стартовый состав", – заявил тренер.
Жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября.
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