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Ребров: Ребята были обеспокоены результатом. Многие футболисты приехали с микротравмами

Национальная сборная Украины
Обновлено

Наставник сборной доволен финишем группового этапа

Ребров: Ребята были обеспокоены результатом. Многие футболисты приехали с микротравмами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры в эксклюзивном комментарии для “Суспільне Спорт”.

"Был очень важен результат. Я благодарен игрокам. Да, были два разных тайма, но я считаю, что второй тайм был другой, потому что Албания действительно прибавила. У них вышли свежие игроки, больше пытались прессинговать, а мы тяжело выходили из обороны. Ребята были все обеспокоены результатом и я им благодарен".

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"Очень важной была интенсивность. Считаю, что эти четыре игрока добавили интенсивности, чего не хватало в первой игре [речь идет о 4 заменах в старте по сравнению с матчем против Грузии – прим.]. Многие футболисты приехали с микротравмами. Смотрели на состояние игроков и делали выводы и выбирали стартовый состав", – заявил тренер.

Жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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balamyt (Boston)
20.11.2024 в 05:29
Замены Сережа нужно делать раньше . Мудрик уже еле ноги волочил.. а Назаренко имел бы больше времени чтобы забить свой 1й гол и снять напряжение . Он сейчас не хуже Цыганкова...
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Комментарии 1
balamyt (Boston)
20.11.2024 в 05:29
Замены Сережа нужно делать раньше . Мудрик уже еле ноги волочил.. а Назаренко имел бы больше времени чтобы забить свой 1й гол и снять напряжение . Он сейчас не хуже Цыганкова...
Ответить
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