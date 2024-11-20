Ребров: Ребята были обеспокоены результатом. Многие футболисты приехали с микротравмами

Главный тренер Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры в эксклюзивном комментарии для “Суспільне Спорт”.

"Был очень важен результат. Я благодарен игрокам. Да, были два разных тайма, но я считаю, что второй тайм был другой, потому что Албания действительно прибавила. У них вышли свежие игроки, больше пытались прессинговать, а мы тяжело выходили из обороны. Ребята были все обеспокоены результатом и я им благодарен".