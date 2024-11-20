Сыч: Для каждого игрока мечта дебютировать за главную команду. Нужно было сохранить победу

Защитник Алексей Сыч вышел на замену на 76-й минуте матча против Албании вместо Ефима Конопли. Фланговый защитник дебютировал в сборной. Его впервые вызвали в команду в связи с травмой Александра Тымчика.

"Выход на поле? Это произошло достаточно неожиданно для меня. Эмоции просто невероятны. Думаю, что для каждого игрока является мечтой дебютировать за главную команду. У меня эта мечта осуществилась – спасибо тренеру и доверившейся мне команде. Было тяжело. При счете 2 :1 нужно было сохранить эту победу. Ребята, вся команда, отдали все силы, чтобы победить", – сказал Сыч.

В Лиге наций 2024/25 в составе "сине-желтых" дебютировали 5 футболистов: Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и Алексей Сыч.