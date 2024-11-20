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Ребров: У нас было две цели: попасть в плей-офф квалификации ЧМ и посмотреть игроков. Обе цели выполнили
Наставник сборной считает, что итоги групповой стадии оправдали ожидания
uaf.ua
Сергей Ребров прокомментировал кадровый подход в команде и достижение целей в текущем сезоне Лиги наций.
"Зинченко, наверное, очень обижен на состояние в "Арсенале" и хотел доказать, что может играть на таком уровне. Он был одним из лучших на поле.
Если мы вызываем кого-нибудь в сборную, то для того, чтобы играть. Вызываем по два игрока на каждую позицию. Вызвали Алексея Сыча не просто так: смотрели его матчи за "Рух", молодежную, олимпийскую сборную. Этот игрок для нас не новый, и то, как он вышел и помог команде – уверен, что получил удовольствие”.
“У нас было две цели: благодаря Лиге наций попасть в плей-офф квалификации чемпионата мира, вторая – посмотреть игроков, которых можем использовать в будущем. Обе цели выполнили и можем готовиться к плей-офф", – сказал Ребров.
Жеребьевка плей-офф за повышение в Дивизион А состоится в пятницу.
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