Ребров: У нас было две цели: попасть в плей-офф квалификации ЧМ и посмотреть игроков. Обе цели выполнили

Сергей Ребров прокомментировал кадровый подход в команде и достижение целей в текущем сезоне Лиги наций.

"Зинченко, наверное, очень обижен на состояние в "Арсенале" и хотел доказать, что может играть на таком уровне. Он был одним из лучших на поле.

Если мы вызываем кого-нибудь в сборную, то для того, чтобы играть. Вызываем по два игрока на каждую позицию. Вызвали Алексея Сыча не просто так: смотрели его матчи за "Рух", молодежную, олимпийскую сборную. Этот игрок для нас не новый, и то, как он вышел и помог команде – уверен, что получил удовольствие”.