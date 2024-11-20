Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Албании: Два быстрых гола от Украины были убийственными
Албанцы финишировали последними в группе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал поражение своей команды от Украины (1:2) в заключительном матче Лиги наций.
"Два быстрых гола от сборной Украины были убийственными. Мы пропустили на четвертой и девятой минутах. И заплатили за это высокую цену. То же самое произошло и с нами в выездном матче с Чехией.
Нам нужно расти, потому что это турниры высокого уровня, и нам нужно набирать соответствующий темп.
Год назад мы выиграли отборочную группу Евро-2024 и это был успех команды. Точно так же и сейчас это неудача всей команды.
Всё кардинально мог решить один гол: он позволил бы нам финишировать на втором месте, а без него мы оказались последними в группе. Таков футбол. Это должно заставить нас совершенствоваться в будущем", - сказал Силвиньо.
Популярное сейчас
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Наши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций
- Есть топ-сборные. Определились все потенциальные соперники Украины в квалификации к ЧМ-2026
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля