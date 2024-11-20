Тренер сборной Албании: Два быстрых гола от Украины были убийственными

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал поражение своей команды от Украины (1:2) в заключительном матче Лиги наций.

"Два быстрых гола от сборной Украины были убийственными. Мы пропустили на четвертой и девятой минутах. И заплатили за это высокую цену. То же самое произошло и с нами в выездном матче с Чехией.

Нам нужно расти, потому что это турниры высокого уровня, и нам нужно набирать соответствующий темп.

Год назад мы выиграли отборочную группу Евро-2024 и это был успех команды. Точно так же и сейчас это неудача всей команды.

Всё кардинально мог решить один гол: он позволил бы нам финишировать на втором месте, а без него мы оказались последними в группе. Таков футбол. Это должно заставить нас совершенствоваться в будущем", - сказал Силвиньо.