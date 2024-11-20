"Усталость взяла свое". Капитан Албании прокомментировал поражение от Украины

Центрбек и капитан сборной Албании Ардиан Исмайли прокомментировал поражение от команды Украины (1:2) в заключительном матче Лиги наций.

"Первый тайм этого матча был нашим худшим таймом за последние три года. С такой игрой сложно рассчитывать на удачу. Во втором тайме нам уже нечего было терять, и поэтому мы выглядели совершенно иначе. На поле, в игре изменилось абсолютно всё. Очень хороший второй тайм в нашем исполнении.

Нам нужно извлечь уроки из этого первого тайма, из наших ошибок. Да, усталость взяла свое. Но когда ты находишься перед 20 тысячами своих болельщиков, ты не должен чувствовать усталости.

Во всяком случае, мы сделали всё, что могли во втором тайме. Нам не хватило времени, чтобы сравнять счет. Когда ты пропускаешь два гола на таком уровне, очень сложно отыграться. Но мы старались изо всех сил", - сказал Исмайли.