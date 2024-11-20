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Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Албанией
Что сказал?
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в заключительном матче Лиги наций.
"Команда показала характер и результат на поле. Ребята одержали победу в последней игре года и улучшили нашу позицию в турнире. Спасибо команде и тренерскому штабу за этот результат.
Символическая победа в день, когда Украина пересекла еще одну границу войны и продолжает борьбу благодаря защитникам и защитницам", - написал Шевченко на своей странице в Instagram.
Напомним, благодаря этой победе национальная команда заняла второе место в группе, и получила возможность сыграть в плей-офф за право выйти в Дивизион А Лиги наций. Жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября. А сами стыковые матчи пройдут в марте 2025 года.
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