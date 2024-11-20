Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Албанией

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в заключительном матче Лиги наций.

"Команда показала характер и результат на поле. Ребята одержали победу в последней игре года и улучшили нашу позицию в турнире. Спасибо команде и тренерскому штабу за этот результат.

Символическая победа в день, когда Украина пересекла еще одну границу войны и продолжает борьбу благодаря защитникам и защитницам", - написал Шевченко на своей странице в Instagram.