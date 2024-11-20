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"Заставили Албанию ошибаться". Яремчук высказался о свое голе и футболке с номером 1000
Сине-желтые выдали мощный старт матча с Албанией
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями после победы над Албанией (2:1) в заключительном матче Лиги наций.
- Роман, вы забили второй гол, и он оказался победным. Расскажите об этом?
- Мы начали игру достаточно активно, играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться. Не могу сказать, что Албания была не настроена, нет. Это мы продемонстрировали, что у нас совсем другой уровень. Это заставило нас хорошо играть, и мы смогли сегодня выиграть.
- Ждали что Зинченко сыграет на добивании?
- Тренер просил его быть в этой зоне. Он действительно хорошо выполнил свой удар.
- Вы присоединились к Александру Зинченко с футболкой "1000". Это была запланированная акция или спонтанное решение?
- Да, это была запланированная акция. Мы сегодня перед игрой весь день разговаривали об этом, о том, что в Украине уже 1000 дней гибнут люди. Поэтому мы планировали это, - рассказал Яремчук.
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