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"Игра против Албании напоминала мне винегрет". Милевский оценил победу Украины
В таких играх главное - результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский дал оценку игре национальной команды в матче шестого тура Лиги наций с Албанией (2:1).
"Мы с Алиевым вместе смотрели игру, делали совместный стрим. Насмеялись столько, будто в "нулевые" окунулись. Я заказал суши, организовал студию. Спасибо за помощь моей команде. Это было круто! Мы смотрели футбол, делали ставки. Алиев все угадал! Он поставил на тотал больше 2.5 в матче Украины против Албании. Также ему доехали ничья Германии против Венгрии (1:1) и победа Черногории над Турцией (3:1). В общем четыре результата угадал! Наверное, будем выводить деньги (смеется).
Также хочу напомнить, что сегодня 1000 дней войны Украины против российского агрессора. Спасибо ребятам на фронте, которые героически борются против оккупантов. Они - настоящие герои. Слава Украине! И спасибо нашей сборной, что порадовала результатом. Пацаны не подвели.
Игра сборной? Ну... В таких играх главное - результат. Мы его добыли. Какие могут быть вопросы? Сама же игра мне напоминала винегрет - все намешано, много сумбура. Возможно, мне многое не нравится, но я, как простой болельщик, в такое непростое время для нашей страны, жду результата, и он, слава Богу, есть", - сказал Милевский.
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