Вингер Албании: Пропустили два быстрых гола от Украины и боевой дух команды упал

Вингер сборной Албании Арбер Ходжа подвел итоги матча шестого тура Лиги наций против Украины (1:2).

"В первом тайме мы не подошли должным образом. Мы пропустили два быстрых гола и боевой дух команды резко упал. Во втором тайме мы приложили все усилия, чтобы переломить результат, но нам это не удалось.

Первый гол сложен для каждого игрока, как и второй. В рядах сборной Украины выступает много хороших игроков. В конце первого тайма тренер нас очень мотивировал. Мы отдали все силы, но не смогли забить второй гол", - приводит слова футболиста tvklan.al.