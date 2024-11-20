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Вингер Албании: Пропустили два быстрых гола от Украины и боевой дух команды упал

Национальная сборная Украины

Албанцы не смогли переломить результат матча

Вингер Албании: Пропустили два быстрых гола от Украины и боевой дух команды упал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер сборной Албании Арбер Ходжа подвел итоги матча шестого тура Лиги наций против Украины (1:2).

"В первом тайме мы не подошли должным образом. Мы пропустили два быстрых гола и боевой дух команды резко упал. Во втором тайме мы приложили все усилия, чтобы переломить результат, но нам это не удалось.

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Первый гол сложен для каждого игрока, как и второй. В рядах сборной Украины выступает много хороших игроков. В конце первого тайма тренер нас очень мотивировал. Мы отдали все силы, но не смогли забить второй гол", - приводит слова футболиста tvklan.al.

Напомним, Албания заняла последнюю строчку в таблице и вылетела в Лигу С.

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Источник:
tvklan.al
Опубликовал: Алина Ерофеева
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