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"Надо делать выводы". Эксперт дал оценку игре Украины в матче с Албанией

Национальная сборная Украины
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Вячеслав Заховайло прокомментировал победу сине-желтых

"Надо делать выводы". Эксперт дал оценку игре Украины в матче с Албанией

Gazeta Shqip

Новина українською

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в матче шестого тура Лиги наций.

"Победа сегодня была важнее. Игра забывается, а счёт останется в истории. Так говорил великий ВВЛ.

Первый тайм спас от позора. Для многих появление Зинченко в основе стало неожиданным, да ещё в позиции полузащиты в центре с права. Как по мне, это логичный шаг Реброва. Был необходим креатив в созидании. В паре Судаков-Шапаренко что-то не работает, это нужно внимательно проанализировать. Именно Зинченко продемонстрировал разницу.

Выпали с игры наши вингеры Мудрик-Гуцуляк. На языке только одно сравнение: "болтались как дермо в проруби", и заслуженно получили от западных экспертов самую низкую оценку (6.6 и 6.9 соответственно). Яремчук заслужил похвалы, вышел, отработал, забил…

Второй тайм хочется забыть как страшный сон. Не думаю что в паузе на перерыв, Албания научилась лучше играть в футбол. Хочу спросить…. Что с вами ребята происходит???? С этого турнира надо делать серьёзные выводы.

Игроки показали всему миру, ужасную дату…. 1000 дней войны против агрессора ведёт Украинский народ. Всех с победой…. Слава Украине…..", - написал Заховайло.

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Украина Албания Вячеслав Заховайло
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.11.2024 в 11:49
Авжеж ТИСЯЧУ днів! Невже хтось вважає, що це аж ніяк не впливає на наших гравців... Той же Шапаренко при цьому графіку підсів і на "ватних ногах" не може показати свій рівень! Самі спробуйте пробігти сотку, а потім ніч на стільці відпочити, походити пару часів і ... та ж сотка вам виявиться набагато "довшою", і результат виявиться гіршим! Коротше на полі пахати, це не язиком ляпати чи на сайте ДАЙОШ дряпати! Тому гра дійсно не дуже... Проте зважаючи на умови... Не така вже і провальна!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
20.11.2024 в 11:49
Авжеж ТИСЯЧУ днів! Невже хтось вважає, що це аж ніяк не впливає на наших гравців... Той же Шапаренко при цьому графіку підсів і на "ватних ногах" не може показати свій рівень! Самі спробуйте пробігти сотку, а потім ніч на стільці відпочити, походити пару часів і ... та ж сотка вам виявиться набагато "довшою", і результат виявиться гіршим! Коротше на полі пахати, це не язиком ляпати чи на сайте ДАЙОШ дряпати! Тому гра дійсно не дуже... Проте зважаючи на умови... Не така вже і провальна!
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