Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Надо делать выводы". Эксперт дал оценку игре Украины в матче с Албанией
Вячеслав Заховайло прокомментировал победу сине-желтых
Gazeta Shqip
Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в матче шестого тура Лиги наций.
"Победа сегодня была важнее. Игра забывается, а счёт останется в истории. Так говорил великий ВВЛ.
Первый тайм спас от позора. Для многих появление Зинченко в основе стало неожиданным, да ещё в позиции полузащиты в центре с права. Как по мне, это логичный шаг Реброва. Был необходим креатив в созидании. В паре Судаков-Шапаренко что-то не работает, это нужно внимательно проанализировать. Именно Зинченко продемонстрировал разницу.
Выпали с игры наши вингеры Мудрик-Гуцуляк. На языке только одно сравнение: "болтались как дермо в проруби", и заслуженно получили от западных экспертов самую низкую оценку (6.6 и 6.9 соответственно). Яремчук заслужил похвалы, вышел, отработал, забил…
Второй тайм хочется забыть как страшный сон. Не думаю что в паузе на перерыв, Албания научилась лучше играть в футбол. Хочу спросить…. Что с вами ребята происходит???? С этого турнира надо делать серьёзные выводы.
Игроки показали всему миру, ужасную дату…. 1000 дней войны против агрессора ведёт Украинский народ. Всех с победой…. Слава Украине…..", - написал Заховайло.
Популярное сейчас
- Наши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций
- Есть топ-сборные. Определились все потенциальные соперники Украины в квалификации к ЧМ-2026
- В какой из них – Украина? Сформировались все корзины европейской квалификации ЧМ-2026
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Комментарии 1