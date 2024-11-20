"Надо делать выводы". Эксперт дал оценку игре Украины в матче с Албанией

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в матче шестого тура Лиги наций.

"Победа сегодня была важнее. Игра забывается, а счёт останется в истории. Так говорил великий ВВЛ.

Первый тайм спас от позора. Для многих появление Зинченко в основе стало неожиданным, да ещё в позиции полузащиты в центре с права. Как по мне, это логичный шаг Реброва. Был необходим креатив в созидании. В паре Судаков-Шапаренко что-то не работает, это нужно внимательно проанализировать. Именно Зинченко продемонстрировал разницу.

Выпали с игры наши вингеры Мудрик-Гуцуляк. На языке только одно сравнение: "болтались как дермо в проруби", и заслуженно получили от западных экспертов самую низкую оценку (6.6 и 6.9 соответственно). Яремчук заслужил похвалы, вышел, отработал, забил…

Второй тайм хочется забыть как страшный сон. Не думаю что в паузе на перерыв, Албания научилась лучше играть в футбол. Хочу спросить…. Что с вами ребята происходит???? С этого турнира надо делать серьёзные выводы.

Игроки показали всему миру, ужасную дату…. 1000 дней войны против агрессора ведёт Украинский народ. Всех с победой…. Слава Украине…..", - написал Заховайло.