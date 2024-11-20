Милевский: Тема Довбик мне сейчас вообще не нравится

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал неудачные выступления Артема Довбика в последних матчах "сине-желтых".

"Почему в сборной так блекло играет? Тема Довбик сейчас мне вообще не нравится.

Видно, что у него какие-то проблемы. Возможно, там у него с "Ромой" своя история или еще что-то. Я имею в виду римскую команду, а не Рому Яремчука", - сказал Милевский.

В 4 матчах группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций Довбик отметился лишь одним голом. Всего на счету Артема 11 забитых мячей за национальную команду Украины в 35 играх.