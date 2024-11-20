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Милевский: Тема Довбик мне сейчас вообще не нравится
Распространенное ныне мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал неудачные выступления Артема Довбика в последних матчах "сине-желтых". "Почему в сборной так блекло играет? Тема Довбик сейчас мне вообще не нравится. Видно, что у него какие-то проблемы. Возможно, там у него с "Ромой" своя история или еще что-то. Я имею в виду римскую команду, а не Рому Яремчука", - сказал Милевский. В 4 матчах группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций Довбик отметился лишь одним голом. Всего на счету Артема 11 забитых мячей за национальную команду Украины в 35 играх.
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Источник:Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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