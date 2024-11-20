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"Вопросов к нему нет". Милевский встал на защиту звезды сборной Украины

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сине-желтых высказался об игре Александра Зинченко

"Вопросов к нему нет". Милевский встал на защиту звезды сборной Украины

Фото: Instagram

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Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением относительно игры Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций с Албанией (2:1).

– Болельщики признали "Львом матча" Зинченко, но Алиев во время вашего стрима его критиковал и говорил, что не "понимает этого футболиста". Ваше мнение о нем?

- Лично я к Сане [Зинченко] нормально отношусь. Мы проводили с ним стримы во время ковида, было круто. С Владой у меня тоже хорошие отношения. Я не привык кого-то обсуждать, это меня в основном обсуждают.

Могу сказать, что Саня - молодец! Он вышел сегодня и забил. Вопросов к нему нет. Пользуясь случаем, передаю ему и Владе привет. Скоро поеду в их ресторан в Киеве. С победой! Молодцы!, - сказал Милевский в комментарии Sport-express.ua.

Ранее Милевский заявил, что разочарован игрой Довбика.

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Артем Милевский Украина Албания Александр Зинченко
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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