Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вопросов к нему нет". Милевский встал на защиту звезды сборной Украины
Экс-игрок сине-желтых высказался об игре Александра Зинченко
Фото: Instagram
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением относительно игры Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций с Албанией (2:1).
– Болельщики признали "Львом матча" Зинченко, но Алиев во время вашего стрима его критиковал и говорил, что не "понимает этого футболиста". Ваше мнение о нем?
- Лично я к Сане [Зинченко] нормально отношусь. Мы проводили с ним стримы во время ковида, было круто. С Владой у меня тоже хорошие отношения. Я не привык кого-то обсуждать, это меня в основном обсуждают.
Могу сказать, что Саня - молодец! Он вышел сегодня и забил. Вопросов к нему нет. Пользуясь случаем, передаю ему и Владе привет. Скоро поеду в их ресторан в Киеве. С победой! Молодцы!, - сказал Милевский в комментарии Sport-express.ua.
Ранее Милевский заявил, что разочарован игрой Довбика.
Популярное сейчас
- Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига Наций. Сумасшедшая развязка в группе. Черногория творит сенсацию, Турция теряет первое место
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля