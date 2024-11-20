Сопко: Когда сборную прижало – она мобилизуется по-максимуму

Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги наций.

"Когда нас прижало - дальше уже некуда, мы мобилизуемся по-максимуму. Сборная Украины продемонстрировала в Тиране, возможно, и не лучшую свою игру, но настрой и коллективизм был на уровне, и как под заказ мы решаем свой вопрос. Так было и в отборе на Евро-2024. Всем хотелось бы более легкого пути, однако снова показываем, что самоотдача - это наша опция.

Если сравнивать этот поединок с первым против Албании, то игра получилась диаметрально противоположной. И по качеству, и первый тайм мы провели очень хорошо. То есть, мы ошибки исправили, ввели в стартовый состав новых исполнителей, сделали верные кадровые решения.

- После игры на тяжелом поле в Батуми были предостережения, мол, у наших футболистов будут тяжелые ноги и, из-за этого, - высокий брак в поединке с Албанией.

- Брак не был связан с усталостью. Это просто неправильные решения. Мы легко теряли мяч, и Мудрик, и Шапаренко. Надо было действовать проще. Так, как это делал Калюжный. Если другие футболисты избавятся от лишних движений, это пойдет только на пользу сборной Украины.

- Сложилось впечатление, что сборная Албании потеряла концентрацию с первых минут и до перерыва не смогла прийти в себя...

- Албания - это простая команда. Ее козыри - не мастерство и сыгранность, а мотивация и борьба, причем, больше на эмоциях. У нее нет лидеров, способных повести за собой. И именно за счет эмоциональной борьбы и супермотивации албанцы победили сборную Украины в первом матче. В Тиране мы не дали им выложить эти их козыри. Сборная Украины лучше двигалась, лучше держала мяч. Соперник отдал нам инициативу и играл нервно, чем мы и воспользовались с определенной долей везения.

Когда команда получает такой болезненный удар, как сборная Албании, прийти в себя трудно. Неприятно поражает другое - то, что украинцы потом сами же помогают сопернику вернуться в игру, действуют без злости, без должной борьбы. Мы отдаем инициативу и оппонент постепенно приходит в норму. Нет еще у сборной Украины определенного инстинкта, когда надо окончательно добивать соперника. Мы же решили удерживать результат, во втором тайме перестали высоко прессинговать, думать только о контратаках. Риск, конечно, был. После пенальти у албанцев как гири с ног упали.

Кстати, считаю, что до перерыва арбитр прозевал 11-метровый в ворота Албании, после того, как откровенно завалили в штрафной площадке хозяев поля Мудрика. Не знаю, почему рефери решил не наказывать албанцев...

- Сборную Украины теперь ждет плейоф Лиги наций. Что можно улучшить в игре нашей команды?



- До матча с Албанией у меня была уверенность, что наша команда победит. Любая цепь неудач когда-то прерывается. Но удачу надо искать. Делать свое дело и менять самооценку. Надеюсь, что после этой победы Сергей Ребров окончательно из клубного тренера превратился в тренера сборной, а наши футболисты наконец спустились на землю, забыв о своем вроде бы звездном статусе. Важно, когда твоя команда начинает понимать, что пахать надо и в матчах с такими соперниками, как Албания, Грузия и Чехия. Это и дает результат.