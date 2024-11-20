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Тренер сборной Албании назвал ключевую причину поражения от Украины
"На таком высоком уровне это недопустимо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Албании Силвиньо проанализировал домашнее поражение своей команды в 6-м туре группового этапа Лиги наций-2024/2025 в квартете В1 от Украины (1:2).
"Почему мы проиграли Украине? Потому, что очень плохо провели первые 15 минут матча. Мы пропустили на 5-й и 10-й минутах. На таком высоком уровне это недопустимо. Мы заплатили очень высокую цену за собственные ошибки.
По ходу встречи мы меняли схему игры с 4-2-3-1 на 4-3-3. Мы увидели, что после перерыва Украина отступила к собственным воротам, что позволило нашей команде идти вперед и действовать с большим количеством атакующих футболистов", - отметил Силвиньо.
Напомним, Албания заняла последнюю строчку в таблице и вылетела в Лигу С.
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