Тренер сборной Албании назвал ключевую причину поражения от Украины

Главный тренер сборной Албании Силвиньо проанализировал домашнее поражение своей команды в 6-м туре группового этапа Лиги наций-2024/2025 в квартете В1 от Украины (1:2).

"Почему мы проиграли Украине? Потому, что очень плохо провели первые 15 минут матча. Мы пропустили на 5-й и 10-й минутах. На таком высоком уровне это недопустимо. Мы заплатили очень высокую цену за собственные ошибки.

По ходу встречи мы меняли схему игры с 4-2-3-1 на 4-3-3. Мы увидели, что после перерыва Украина отступила к собственным воротам, что позволило нашей команде идти вперед и действовать с большим количеством атакующих футболистов", - отметил Силвиньо.