Шевченко: В следующем году у сборной Украины будут большие задачи

Президент УАФ Андрей Шевченко подчеркнул, насколько важной была победа сборной Украины над Албанией (2:1) в заключительном матче Лиги наций.

"1000 дней полномасштабной войны - это была сильная мотивация для ребят. Хочу поблагодарить всех наших воинов, ребят, защищающих нашу страну. Думаю, что команда хотела сделать сильный подарок стране. Был очень хороший первый тайм, во втором выстояли, показали серьезный характер.

Заканчиваем этот год, очень важно, что попали в плей-офф, движемся дальше. В следующем году большие задачи, будем ждать жеребьевки, в какой группе будем. Хочу еще раз поблагодарить наших ребят и воинов, которые сражаются за нашу страну.

Общее состояние сборной? Думаю, что команда только набирает. Желаю им подготовиться и в следующем году показать лучший футбол", - сказал Шевченко в комментарии для Суспільне Спорт.