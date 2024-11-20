Национальная сборная Украины
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"Важная победа". Трубин выложил пост в соцсетях после матча с Албанией
Анатолий выразил благодарность болельщикам
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций.
"Важная победа сборной Украины. И для сборной, и для всех украинцев в этот день. Использовали свой шанс и продолжим борьбу для достижения цели.
Спасибо нашим защитникам и болельщикам за веру в команду", - написал Трубин в Instagram.
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