"Важная победа". Трубин выложил пост в соцсетях после матча с Албанией

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций.

"Важная победа сборной Украины. И для сборной, и для всех украинцев в этот день. Использовали свой шанс и продолжим борьбу для достижения цели.

Спасибо нашим защитникам и болельщикам за веру в команду", - написал Трубин в Instagram.