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"Важная победа". Трубин выложил пост в соцсетях после матча с Албанией

Национальная сборная Украины

Анатолий выразил благодарность болельщикам

"Важная победа". Трубин выложил пост в соцсетях после матча с Албанией

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций.

"Важная победа сборной Украины. И для сборной, и для всех украинцев в этот день. Использовали свой шанс и продолжим борьбу для достижения цели.

Спасибо нашим защитникам и болельщикам за веру в команду", - написал Трубин в Instagram.

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Украина Албания Лига Наций Анатолий Трубин
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