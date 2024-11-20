Национальная сборная Украины
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Судаков после победы над Албанией напомнил о войне в Украине
Сильный месседж для мира
Фото: Instagram
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями после победы над Албанией (2:1) в матче шестого тура Лиги наций.
"Сегодняшний вечер был значительно больше, чем просто футбольный матч. Это о том, чтобы напомнить миру, что мы уже 1000 дней противостоим захватчику. Вот о чем наша страна: никогда не отступать.
Сегодня мы сделали это для народа Украины. Объединенные, мы выстоим и движемся в плей-офф. Слава Украине", - написал Судаков в своем Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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