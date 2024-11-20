Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы должны обыгрывать команды такого уровня". Маркевич высказался о победе Украины над Албанией
Анализ игры от Мирона Богдановича
ФК "Карпати" / Автор невідомий
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями под матча "сине-желтых" против национальной команды Албании (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.
"Я еще до ноябрьских матчей Украины в Лиге наций сказал, что наша команда добудет четыре очка. Угадал. И так звезды сошлись, что нам этого хватило.
Что касается игры, то первый тайм в исполнении Украины был хорошим. И концовка второго - тоже. Просели немножко внутри матча, заставили немножко понервничать, но это можно объяснить тем, что чрезвычайно важным был результат. Огромная ответственность над игроками висела, поэтому и играли осторожно, от обороны. Справились.
Албания ничего особо и не создала у ворот Трубина. Пенальти удалось им заработать только после фола Анатолия.
На замены ожидал, они напрашивались. Ребров всех правильно расставил, скажем так, и угадал с составом на сто процентов.
Начало выдалось - лучше и не придумаешь. Конечно, два быстрых гола придали крылья и повлияли на итоговый результат.
Считаю, что против Албании Украина провела лучшую игру за весь групповой этап Лиги наций. Но, хотелось бы добавить, ни в коем случае не унижая достоинство наших ребят, мы должны обыгрывать команды такого уровня", - сказал Маркевич.
Популярное сейчас
- Ребров: У нас было две цели: попасть в плей-офф квалификации ЧМ и посмотреть игроков. Обе цели выполнили
- Украина взяла реванш у Албании, Малиновский и Кривцов остались без тренеров. Главные новости за 19 ноября
- "Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Комментарии 1