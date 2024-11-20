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"Мы должны обыгрывать команды такого уровня". Маркевич высказался о победе Украины над Албанией

Национальная сборная Украины

Анализ игры от Мирона Богдановича

"Мы должны обыгрывать команды такого уровня". Маркевич высказался о победе Украины над Албанией

ФК "Карпати" / Автор невідомий

Новина українською

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями под матча "сине-желтых" против национальной команды Албании (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

"Я еще до ноябрьских матчей Украины в Лиге наций сказал, что наша команда добудет четыре очка. Угадал. И так звезды сошлись, что нам этого хватило.

Что касается игры, то первый тайм в исполнении Украины был хорошим. И концовка второго - тоже. Просели немножко внутри матча, заставили немножко понервничать, но это можно объяснить тем, что чрезвычайно важным был результат. Огромная ответственность над игроками висела, поэтому и играли осторожно, от обороны. Справились.

Албания ничего особо и не создала у ворот Трубина. Пенальти удалось им заработать только после фола Анатолия.

На замены ожидал, они напрашивались. Ребров всех правильно расставил, скажем так, и угадал с составом на сто процентов.

Начало выдалось - лучше и не придумаешь. Конечно, два быстрых гола придали крылья и повлияли на итоговый результат.

Считаю, что против Албании Украина провела лучшую игру за весь групповой этап Лиги наций. Но, хотелось бы добавить, ни в коем случае не унижая достоинство наших ребят, мы должны обыгрывать команды такого уровня", - сказал Маркевич.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2024 в 13:44
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2024 в 13:44
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