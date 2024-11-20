"Не сказал бы, что это футбол Лобановского". Шацких высказался об игре сборной Украины

Бывший игрок "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в Лиге наций.

– Какие ваши впечатления от матча Албания – Украина? Как вы оцените игру?

– Нормально. Играли хорошо, качественно. Есть такие игры, в которых самое главное – три очка. Нужна была победа – они ее добились, это самое главное. Остальные сегодня-завтра уже все забудут. Качество игры было неплохим.

– Можно ли сказать, что сборная Украины в этой Лиге наций вышла "сухой из воды"?

– В принципе, произошло то, что и должно было произойти. Все было по силам. По игре, по составу, который есть у сборной Украины на данный момент, другого варианта не было. Хорошо, что выздоровели легионеры, травмированные, и достигли того, чего должны были достичь.

– Голы на счету Александра Зинченко и Романа Яремчука, которых немногие ожидали увидеть в старте. Решение Сергея Реброва выпустить этих игроков в старте было ключевым?

– Мы когда с вами разговаривали в прошлый раз, то я вам говорил по поводу Яремчука, что, скорее всего, он будет в составе. Что касается Зинченко, то не знаю. Это сработало, так что все было сделано правильно.

– Существует такое мнение, что Сергей Ребров постепенно перешел от испанского футбола, от так называемой таки-таки к более вертикальной игре, часто даже говорят, что к футболу Валерия Лобановского. Согласны ли вы с этим?

– Не сказал бы, что прям к футболу Лобановского. Они пытаются комбинированно контролировать мяч, просто так не отдают его, стараются быстрые атаки проводить. Вроде такая, смешанная схема. Сначала, возможно, он посмотрел и понял, что на это нужно время, а времени всегда не хватает. Так что немного, скажем так, упростил игру, и это принесло свои плоды.

– А каким вы видите будущее у сборной Украины ветеранов – Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко? Многие высказывают мнение, что их пути в национальной команде уже подошли к завершению.

– Я думаю, что в дальнейшем уже ничего не изменится. Я думаю, что те люди, которые сейчас в обойме, плюс те, которые сейчас травмированы, прибавятся, они и будут дальше членами сборной.

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- Как вы можете оценить выступления сборной Украины в Лиге наций? Возможно, по 5-балльной шкале.

– Оценил бы в 5 баллов, будь на первом месте. А так, наверное, четверочка, - сказал Шацких.