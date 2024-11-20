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"После провального Евро могли выступить и лучше". Фещук оценил выступление сборной Украины в Лиге наций
Ожиданий не оправдали
Бывший украинский нападающий Максим Фещук поделился своим мнением относительно выступления сборной Украины в Лиге наций.
"Если в целом подытожить выступление в Лиге наций, то здесь, конечно, надо анализировать каждый матч отдельно. После провального Евро, ведь потенциал сборной очень высок, могли выступить и лучше.
Не согласен с тем, что в этой группе есть команды сильнее Украины. Чехи, конечно, немного выделялись, но я считаю, что мы можем играть лучше. По моему мнению, мы должны были быть сильнее чехов. По потенциалу и ожиданию нам было по силам выиграть эту группу.
Мы были в шаге от вылета. Но одна победа стоила второго места. Каждый у каждого выигрывал, и конечный результат дал то, что мы как минимум не вылетели. Если бы это произошло, для меня это был бы провал.
Мне симпатизируют игроки сборной и вся сборная в целом. Но осадок оставила первая игра на Евро.
В сборную вызываются новые люди. Тот же Калюжный, Назаренко, Гуцуляк, который стабильно играет, Сыч. Ребров вызывает новых игроков - работа идет. Если меня спросят о лидере, то я скажу, что Георгий Судаков. Он много делает для сборной. Креатив дает, скорость.
И Зинченко свои лидерские качества проявляет, и Яремчук забил хороший гол. Но Судаков номер один.
Хочется, чтобы Украина больше играла первым номером, но есть обстоятельства.
По какой шкале оценить выступление в Лиге наций? Немножко выше среднего", - сказал Фещук.
Напомним, "сине-желтые" заняли второе место в своей группе и дальше сыграют в плей-офф турнира.
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