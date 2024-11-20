Через тернии - в поднебесье.  Акценты зрителя на игре Албании с Украиной

Все хорошо, что хорошо кончается

Оглядываясь на путь, пройденный в группе Лиги Наций этой осенью, понимаешь: Украина действительно продиралась сквозь тернии. Причем отнюдь еще не к звездам - предстоящий плей-офф за право вернуться в дивизион А ассоциируется ну разве что с поднебесьем. Но главное - то, что в итоге удалось удержаться в седле.

Вероятно, соперник в Тиране был не в лучшем составе и не в лучших кондициях. Но ведь и команда Реброва через это уже проходила не раз. К тому же, именно это должно было заставить Албанию сосредоточиться на и без того не проходной обороне. Которая парадоксально легко была вскрыта дважды еще в самом дебюте.

Болельщикам свойственно забывать о том, что в футбол играют две команды. На их предвзятый и однобокий взгляд, все в игре зависит от нас любимых. Это исключительно мы виноваты в том, что пропускаем или не забиваем, что инициатива переходит к сопернику, что игра меняется в его пользу. Второй команды как бы нет.

Не устаешь удивляться эдакой наивности. Но не упрямству, с которым они продолжают талдычить: тренер должен быть уволен. Хотя и говорил герой известного фильма: упрямство - первый признак тупости. Он говорил - не я. Печально, но на этот раз обнаружил еще меньше вменяемых комментов под отчетом о матче. После победы.

Об изменениях в составе. Был уверен, что Зинченко и Яремчук усилят игру - оба зачастую успешно действуют именно в сборной, в отличие от замененных ими. Знаки вопроса ставил после фамилий Гуцуляка и до безобразия разрекламированного почти на ровном месте Калюжного. Но в итоге оба не подкачали.

Вопреки моим ожиданиям, игра получилась достаточно зрелищной, лишь самую малость уступив поединку в Батуми. А если говорить о паузах между опасными моментами, то и превзошла его: более четверти часа “отдыхать” от них нам не приходилось. Что называется, футбол не отпускал.

Как ни крути, но формально все решилось уже на 10-й минуте, когда Яремчук удвоил счет. После этого у албанцев было три возможности забить, однако они остались возможностями, а фора держалась. После гола же Байрами с пенальти аж на 75-й минуте забить могли только мы: двойной удар в компенсированное время.

Чистое дежа вю. Опять под самую занавесочку, снова два удара подряд, опять вторым бьет вышедший на замену Назаренко, снова оба раза спасает вратарь. Кстати, к вопросу о том, что делал на поле Довбик. Ну хотя бы это - по очереди снабдил пасами обоих бьющих.

Так что валидол корвалолом, а реальных шансов уйти от поражения мы им так и не дали. Это медицинский факт.

По совокупности насчитал у Украины лишь на один голевой момент больше, чем у соперника - логически из этого вытекает ничья. Но когда ты используешь первые же два, остается только теоретизировать об этой самой логике.

О непоставленном пенальти в албанские ворота после фола на Мудрике. Слово коллеге Юстасу: “Для меня скорее пенальти, чем нет. Но я лицо заинтересованное. Честно? Я бы не ставил, слишком далеко уже был мяч”. Хотя, напомню: если при этом он еще не вышел за пределы поля, то законные основания имелись.

Самой запоминающейся фигурой матча для меня стал Судаков - участник четырех из пяти ключевых эпизодов у ворот Албании. В команде соперника больше других запомнился кипер Стракоша, что говорит о многом. Если выделять еще личности, отметил бы Зинченко, а вслед за ним - Яремчука.

Обычно стараюсь не акцентировать на игроках со знаком минус. Но как-то уж совсем демонстративно и показательно ослабил команду выход Шапаренко. Замена вышла крайне неудачной, хоть наверное и напрашивалась тренерскому штабу по позиции, когда Зинченко уже не тянул на все сто. Тут вынужден согласиться с большинством.

Но вина ли в этом именно тренера, который использовал то, что под рукою, и не мог искать себе другое? Не уверен.

Словом, как вроде бы писал Шекспир: все хорошо, что хорошо кончается. И в этом конкретном поединке, и в групповом турнире в целом. Хотя, мягко выражаясь, максималисты заклеймят позором: да мы обязаны были эту группу выигрывать! Пуще прежнего старуха бранится… Ну этим, извините, хоть кол на голове теши.

Вчера нужно было выиграть и выйти в плей-офф. Получилось, и славно. Есть в народе приличествующая случаю, но неприличная на слух поговорка: дай дерьма, еще и ложкой! В чем прав Ребров: приемлемый результат есть плюс обкатали новичков. А кто хотел еще и путевку на ЧМ “с черного хода”, для тех - таки-да, разбитое корыто .

А напоследок я скажу и вовсе крамольное. В принципе, в плей-офф нам пройти можно каждого. Может быть, все-таки, за исключением Бельгии. Но чего ради? Чтобы стать аналогом “Шахтера” в Лиге чемпионов? Хочу ли я в дивизион А? Да, но только после войны, и если у нас не будет таких проблем с логистикой, психологией и уровнем УПЛ.

Иначе мы получим Пиррову победу - когда локальный успех ведет к глобальному поражению. Поэтому с уверенностью могу сказать: Лига В на сегодня - это наше все. И сохранив в ней место, мы уже выполнили свою главную задачу. Фактически все уже закончилось, и достаточно неожиданно хорошо. Остальное - приятный бонус.

Кто сомневается - поезжайте в Украину и спросите. Посмотрите все матчи тура УПЛ, как это делаю я. Посмотрите и все. Ибо большинство из тех кадров, что вышли вчера на поле в Тиране, куется именно здесь. А потом рассказывайте, чего и как они вам должны.