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Зинченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку
Александр выразил свою благодарность фанатам сине-желтых
uaf.ua
Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций.
"Спасибо всем сине-желтым сердцам за веру и поддержку. Слава Украине! Героям слава", – написал Зинченко на своей странице в Instagram.
Напомним, благодаря этой победе национальная команда заняла второе место в группе, и получила возможность сыграть в плей-офф за право выйти в Дивизион А Лиги наций. Жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября. А сами стыковые матчи пройдут в марте 2025 года.
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