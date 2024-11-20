  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку

Национальная сборная Украины

Александр выразил свою благодарность фанатам сине-желтых

Зинченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку

uaf.ua

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций.

"Спасибо всем сине-желтым сердцам за веру и поддержку. Слава Украине! Героям слава", – написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Напомним, благодаря этой победе национальная команда заняла второе место в группе, и получила возможность сыграть в плей-офф за право выйти в Дивизион А Лиги наций. Жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября. А сами стыковые матчи пройдут в марте 2025 года.

Читайте также"Вопросов к нему нет". Милевский встал на защиту звезды сборной Украины
По теме
yellow-arrow
"Очень рад за них". Маркевич назвал лучших игроков Украины в победном матче ЛН
yellow-arrow
Шацких назвал желаемого соперника для Украины в плей-офф Лиги наций
yellow-arrow
"После провального Евро могли выступить и лучше". Фещук оценил выступление сборной Украины в Лиге наций
Украина Албания Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости