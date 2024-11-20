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Шацких назвал желаемого соперника для Украины в плей-офф Лиги наций
Специалист отдает предпочтение Шотландии
Фото: пресслужба УАФ
Бывший известный игрок, а ныне тренер Максим Шацких выразил свое мнение касательно будущих соперников сборной Украины в плей-офф Лиги наций за выход в Дивизион А.
– Как вы считаете, каковы перспективы сборной Украины плей-офф, учитывая потенциальных соперников?
– В принципе, со всеми можно играть. Посмотрите, что с Бельгией происходит… Все игры проваливают, почти все проиграли. До мартовских матчей еще несколько месяцев, что будет за это время – неясно. В настоящее время среди потенциальных соперников сборной Украины Бельгия выделяется только именем. Да, сборная Бельгии, но, как мы видим, в нынешней ситуации у них пока не выходит. Думаю, у них скоро будут изменения.
Что касается других, Шотландия – понятно, Венгрия – хорошая, крепкая команда, Сербия – тоже. Со всеми можно и нужно играть. Прошли такой путь… Я думаю, что все будет зависеть от кондиций в тот момент, когда будут проходить эти матчи.
– Лично вам с кем бы было интереснее увидеть сборную Украины?
– Наверное, со Шотландией. Было бы интересно.
– Помните, как "Динамо" в этом году завелось на "Партизан" и разгромило его. Может быть, по этой же аналогии "сине-желтым" было бы лучше сыграть с сербами?
– Кто выпадет, тот и будет. Это такое дело… Без разницы, честно говоря. Кто немного сильнее, кто немного слабее, - считает Шацких.
Напомним, жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября. А сами стыковые матчи пройдут в марте 2025 года.
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