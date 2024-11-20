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"Очень рад за них". Маркевич назвал лучших игроков Украины в победном матче ЛН

Национальная сборная Украины

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"Очень рад за них". Маркевич назвал лучших игроков Украины в победном матче ЛН

Фото: пресслужба УАФ

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, кто был лучше на поле во вчерашнем поединке Лиги наций между сборными Албании и Украины.

"В Тиране украинская сборная в решающий момент сумела сплотиться и продемонстрировать, что умеет играть в футбол. Ведь хозяева за исключением игрового эпизода, который привел к пенальти, практически ничего не создали у ворот гостей. Победа подопечных Сергея Реброва была заслуженной.

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Очень рад за Александра Зинченко и Романа Яремчука, которые вовремя вернулись в стартовый состав. Они не только в дебюте отметились забитыми голами, но были лидерами, вели за собой.

Конечно, радует, что украинская сборная остается в игре и претендует на повышение в классе. Хотя тренерскому штабу есть над чем работать, прежде всего, над совершенствованием командных действий. Потому что перепады в игре буквально в каждом из проведенных в Лиге наций матчей, не могут не беспокоить. Тем более, что следующие соперники будут сильнее", - сказал Маркевич для Sport.ua.

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Мирон Маркевич Украина Албания
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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