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"Очень рад за них". Маркевич назвал лучших игроков Украины в победном матче ЛН
Мирон Богданович выделил двух исполнителей
Фото: пресслужба УАФ
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, кто был лучше на поле во вчерашнем поединке Лиги наций между сборными Албании и Украины.
"В Тиране украинская сборная в решающий момент сумела сплотиться и продемонстрировать, что умеет играть в футбол. Ведь хозяева за исключением игрового эпизода, который привел к пенальти, практически ничего не создали у ворот гостей. Победа подопечных Сергея Реброва была заслуженной.
Очень рад за Александра Зинченко и Романа Яремчука, которые вовремя вернулись в стартовый состав. Они не только в дебюте отметились забитыми голами, но были лидерами, вели за собой.
Конечно, радует, что украинская сборная остается в игре и претендует на повышение в классе. Хотя тренерскому штабу есть над чем работать, прежде всего, над совершенствованием командных действий. Потому что перепады в игре буквально в каждом из проведенных в Лиге наций матчей, не могут не беспокоить. Тем более, что следующие соперники будут сильнее", - сказал Маркевич для Sport.ua.
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