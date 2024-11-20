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"Чтобы катком переехать". Фещук рассказал, кого бы он хотел в соперники сборной Украины

Национальная сборная Украины

Бывший форвард хочет увидеть поединок против Сербии

"Чтобы катком переехать". Фещук рассказал, кого бы он хотел в соперники сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский нападающий Максим Фещук рассказал, кого хотел бы видеть соперником сборной Украины в плей-офф Лиги наций за выход в Дивизион А.

– В стыках за выход в Лигу А Украина может сыграть с одним из 4 возможных соперников – это Шотландия, Бельгия, Венгрия и Сербия. Кого бы вы хотели в соперники?

– Сербию. Просто катком переехать, чтобы не ездили, куда не надо.

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– Учитывая, что Сергей Ребров говорил в контексте этой Лиги наций, что он ее использовал, в том числе для просмотра новых игроков, для усиления команды, кого бы вы выделили из тех, кого он привлекал к играм?

– Всех. Назаренко, Гуцуляк, Калюжный, даже тот же Сыч. Во-первых, выделил бы Сергея Реброва, которые дает возможность новым игрокам попадать в сборную.

То есть это сигнал для каждого футболиста украинского: проявляйте себя, играйте на высоком уровне – и дверь в сборную для вас всегда будет открыта.

Поэтому я бы выделил главного тренера и тренерский штаб, который над этим работает, привлекает. И футболисты с такой самоотдачей с таким желанием качественно играют – мне это импонирует, – сказал Фещук.

Напомним, жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября. А сами стыковые матчи пройдут в марте 2025 года.

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Максим Фещук Украина
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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