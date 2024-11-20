Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хочу поблагодарить команду". Ребров сделал заявление после победы над Албанией
Сине-желтые заработали важные очки
Getty Images
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги наций.
"Заканчиваем групповую фазу Лиги Нации с чрезвычайно важной победой, которая дает нам возможность сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.
Хочу поблагодарить команду за последние два месяца, которые привели к четырем беспроигрышным матчам и гораздо более приятному раскладу в группе после очень неудачного начала этого турнира в сентябре.
Также, за то, что 1000 дней после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и непрерывных атак на гражданские объекты и людей, они продолжают напоминать миру о том, что война в Украине продолжается", - написал Ребров в своем Instagram.
Напомним, сборная Украины заняла второе место в группе В1 Лиги наций и будет бороться за повышение в классе. Жеребьевка состоится 22 ноября. Потенциальными соперниками сине-желтых являются Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия.
Популярное сейчас
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Албанией
- Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО