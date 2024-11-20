"Хочу поблагодарить команду". Ребров сделал заявление после победы над Албанией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги наций.

"Заканчиваем групповую фазу Лиги Нации с чрезвычайно важной победой, которая дает нам возможность сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Хочу поблагодарить команду за последние два месяца, которые привели к четырем беспроигрышным матчам и гораздо более приятному раскладу в группе после очень неудачного начала этого турнира в сентябре.

Также, за то, что 1000 дней после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и непрерывных атак на гражданские объекты и людей, они продолжают напоминать миру о том, что война в Украине продолжается", - написал Ребров в своем Instagram.