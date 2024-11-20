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"Хочу поблагодарить команду". Ребров сделал заявление после победы над Албанией

Национальная сборная Украины

Сине-желтые заработали важные очки

"Хочу поблагодарить команду". Ребров сделал заявление после победы над Албанией

Getty Images

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги наций.

"Заканчиваем групповую фазу Лиги Нации с чрезвычайно важной победой, которая дает нам возможность сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Хочу поблагодарить команду за последние два месяца, которые привели к четырем беспроигрышным матчам и гораздо более приятному раскладу в группе после очень неудачного начала этого турнира в сентябре.

Также, за то, что 1000 дней после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и непрерывных атак на гражданские объекты и людей, они продолжают напоминать миру о том, что война в Украине продолжается", - написал Ребров в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины заняла второе место в группе В1 Лиги наций и будет бороться за повышение в классе. Жеребьевка состоится 22 ноября. Потенциальными соперниками сине-желтых являются Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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