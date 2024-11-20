  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Только не Бельгию". Маркевич высказался относительно потенциальных соперников Украины в Лиге наций
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Только не Бельгию". Маркевич высказался относительно потенциальных соперников Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины

Самый нежелательный вариант

"Только не Бельгию". Маркевич высказался относительно потенциальных соперников Украины в Лиге наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы национальной сборной против потенциальных соперников в плей-офф Лиги наций за повышение в Лигу А.

- В марте как раз и будут сыграны матчи плей-офф за право повыситься в Дивизион А Лиги наций. Среди потенциальных соперников Украины - Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия. Кого бы хотели увидеть в соперниках?

- Только не Бельгию! Даже несмотря на тот факт, что они плохо провели групповую стадию Лиги наций, это хорошая, мощная команда, которая имеет в составе немало качественных исполнителей. С остальными командами можно спокойно играть и даже больше - побеждать, - сказал Маркевич.

Напомним, вчера Украина минимально победила на выезде Албанию (2:1), и благодаря этому заняла второе место в своей группе.

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
"Хочу поблагодарить команду". Ребров сделал заявление после победы над Албанией
yellow-arrow
"Чтобы катком переехать". Фещук рассказал, кого бы он хотел в соперники сборной Украины
yellow-arrow
"Очень рад за них". Маркевич назвал лучших игроков Украины в победном матче ЛН
Мирон Маркевич Украина Бельгия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2024 в 16:17
Навпаки, краще Бельгію. Нехай доведуть, що бельгійцям на Євро пощастило зіграти з Україною 0:0..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2024 в 16:17
Навпаки, краще Бельгію. Нехай доведуть, що бельгійцям на Євро пощастило зіграти з Україною 0:0..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости