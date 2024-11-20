"Только не Бельгию". Маркевич высказался относительно потенциальных соперников Украины в Лиге наций

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы национальной сборной против потенциальных соперников в плей-офф Лиги наций за повышение в Лигу А.

- В марте как раз и будут сыграны матчи плей-офф за право повыситься в Дивизион А Лиги наций. Среди потенциальных соперников Украины - Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия. Кого бы хотели увидеть в соперниках?

- Только не Бельгию! Даже несмотря на тот факт, что они плохо провели групповую стадию Лиги наций, это хорошая, мощная команда, которая имеет в составе немало качественных исполнителей. С остальными командами можно спокойно играть и даже больше - побеждать, - сказал Маркевич.