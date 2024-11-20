  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Грозный - о сборной Украины: Критиковать будут всегда. Публичные люди должны привыкать к критике
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грозный - о сборной Украины: Критиковать будут всегда. Публичные люди должны привыкать к критике

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эксперт подвел итог выступлений сборной Украины в цикле Лиги наций

Грозный - о сборной Украины: Критиковать будут всегда. Публичные люди должны привыкать к критике

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный подвел итог выступлений сборной Украины в Лиге наций текущего сезона.

– Как думаете, это критика сборной после неудачных матчей дала свой результат?

– Не в ней дело. Критиковать будут всегда. Вспомните, что писали о Манчини, когда Италия не попала на чемпионат мира, хотя раньше за победу на Евро его на руках носили. Также под огнем журналистов сейчас оказался Анчелотти с "Реалом". В спорте без этого никак. Даже если станешь чемпионом, все равно найдутся такие, кому что-нибудь не понравится. Публичные люди должны привыкать к критике.

Что касается результата, то я не уверен, что мы сыграли бы вничью в Грузии, если бы не забили первыми. А вот с Чехией, когда проиграли 2:3, не должны были уступать. Также никто не думал, что грузины уступят Албании на собственном поле. Теперь они будут играть за сохранение прописки в Лиге В, хотя рассчитывали на переход в группу команд дивизиона А. Они настолько были уверены в успехе, что продлили контракт с тренером Вилли Саньелем. У нас вообще непростой квартет был, все команды – участники последнего Евро. Турнирная ситуация постоянно менялась. На раздел мест влиял каждый матч.

– Победа показала, что у нашей команды есть характер.

- Мы бы выиграли, даже если бы не забили быстрые голы. Наша сборная мощно и уверенно играет, когда нужно давать результат. мы делаем невероятное.

– В пятницу – жеребьевка плей-офф. С каким соперником, по вашему мнению, нам легче играть?

– Венгрия, Сербия – там политические моменты будут задействованы. Обе эти сборные переживают не лучшие времена. По потенциалу сербы сильнее, но не могут раскрыться полностью, есть противоречия в команде. У Бельгии также конфликт в сборной. Ведущие футболисты не хотят играть за национальную команду из-за споров с тренером Тедеско. В пяти последних матчах набрали одно очко. Мы встречались на Евро, с ним можно играть. Шотландия отличается характером. Футболистов высокого уровня у них немного, есть несколько человек из "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы", но сильны они, прежде всего, командой. В общем, эти сборные достаточно крепкие, но мы не хуже.

По теме
yellow-arrow
Федорчук: Это была лучшая игра сборной Украины в этом году
yellow-arrow
Ступар: Узуни опередил Трубина, пенальти очевиден
yellow-arrow
Маркевич: Никто не будет спорить, что Мудрик талант, но...
Украина Вячеслав Грозный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости