Грозный - о сборной Украины: Критиковать будут всегда. Публичные люди должны привыкать к критике

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный подвел итог выступлений сборной Украины в Лиге наций текущего сезона.

– Как думаете, это критика сборной после неудачных матчей дала свой результат?

– Не в ней дело. Критиковать будут всегда. Вспомните, что писали о Манчини, когда Италия не попала на чемпионат мира, хотя раньше за победу на Евро его на руках носили. Также под огнем журналистов сейчас оказался Анчелотти с "Реалом". В спорте без этого никак. Даже если станешь чемпионом, все равно найдутся такие, кому что-нибудь не понравится. Публичные люди должны привыкать к критике.

Что касается результата, то я не уверен, что мы сыграли бы вничью в Грузии, если бы не забили первыми. А вот с Чехией, когда проиграли 2:3, не должны были уступать. Также никто не думал, что грузины уступят Албании на собственном поле. Теперь они будут играть за сохранение прописки в Лиге В, хотя рассчитывали на переход в группу команд дивизиона А. Они настолько были уверены в успехе, что продлили контракт с тренером Вилли Саньелем. У нас вообще непростой квартет был, все команды – участники последнего Евро. Турнирная ситуация постоянно менялась. На раздел мест влиял каждый матч.

– Победа показала, что у нашей команды есть характер.

- Мы бы выиграли, даже если бы не забили быстрые голы. Наша сборная мощно и уверенно играет, когда нужно давать результат. мы делаем невероятное.

– В пятницу – жеребьевка плей-офф. С каким соперником, по вашему мнению, нам легче играть?

– Венгрия, Сербия – там политические моменты будут задействованы. Обе эти сборные переживают не лучшие времена. По потенциалу сербы сильнее, но не могут раскрыться полностью, есть противоречия в команде. У Бельгии также конфликт в сборной. Ведущие футболисты не хотят играть за национальную команду из-за споров с тренером Тедеско. В пяти последних матчах набрали одно очко. Мы встречались на Евро, с ним можно играть. Шотландия отличается характером. Футболистов высокого уровня у них немного, есть несколько человек из "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы", но сильны они, прежде всего, командой. В общем, эти сборные достаточно крепкие, но мы не хуже.