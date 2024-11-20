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Маркевич: Никто не будет спорить, что Мудрик талант, но...
Как всегда у Мудрика есть "но"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре вингера Михаила Мудрика в
"Он игры не испортил, но мы же от Мудрика ждем в каждом поединке не просто игры, а феерической. Вот поэтому он и не запомнился особо, если говорить о матче с Албанией.
Не хватает ему пока стабильности. В этом плане он должен прежде всего сам над собой поработать. Никто же не будет спорить, что он талант. Просто ему свой дар нужно подкреплять результатами: голами и результативными передачами. Все же смотрят на показатели", - рассказал Маркевич.
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