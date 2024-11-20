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Маркевич: Никто не будет спорить, что Мудрик талант, но...

Национальная сборная Украины
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Как всегда у Мудрика есть "но"

Маркевич: Никто не будет спорить, что Мудрик талант, но...

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре вингера Михаила Мудрика в матче Лиги наций с Албанией (2:1).

"Он игры не испортил, но мы же от Мудрика ждем в каждом поединке не просто игры, а феерической. Вот поэтому он и не запомнился особо, если говорить о матче с Албанией.

Не хватает ему пока стабильности. В этом плане он должен прежде всего сам над собой поработать. Никто же не будет спорить, что он талант. Просто ему свой дар нужно подкреплять результатами: голами и результативными передачами. Все же смотрят на показатели", - рассказал Маркевич.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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